Inter subito agli ottavi: tris di Lautaro che raggiunge Mazzola

Milano, 29 gennaio 2025 – Ci eravamo abituati all'Inter degli 1-0, quattro nelle precedenti sette partite di Champions League, una versione molto diversa da quella dei 55 gol in Serie A. Giusto all'ultima del girone, con in palio il passaggio diretto agli ottavi di finale, i nerazzurri hanno rimesso il vestito buono. Il 3-0 al Monaco è una serata di festa, indirizzata già nel primo quarto d'ora da una doppietta di Lautaro Martinez, divenuta tripletta nel secondo tempo.

Bastava un punto per raggiungere direttamente gli ottavi di finale, ne arrivano tre coi quali la squadra si garantisce la quarta piazza, unica italiana ad essere già nelle migliori sedici d'Europa. E' anche la serata in cui Lautaro acciuffa Sandro Mazzola a 17 gol, in testa alla classifica dei marcatori all-time di Coppa Campioni-Champions League del club.

Pur in una stagione con diverse difficoltà e un lungo digiuno dalla rete, l'argentino è già a quindici centri tra tutte le competizioni. Segna su rigore, poi col destro (aspettando un lungo check del Var per un possibile fuorigioco), quindi con la ribattuta dopo la parata di Majecki.

Il Monaco, troppo fragile in difesa, dopo le prime due segnature al passivo si accontenta di ridurre il passivo, lasciando completamente l'iniziativa all'Inter. Nel finale si fa male Teze, che esce in barella. I monegaschi erano già qualificati ai playoff e non hanno mai nemmeno sfiorato la possibilità di vincere per entrare nelle prime otto. Adesso per l'Inter c'è il derby della Madonnina, in programma domenica alle 18. Con una formazione che presumibilmente sarà molto simile a quella che ha battuto la squadra del Principato.