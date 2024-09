Inter-Milan, dove vederla. Probabili formazioni: Inzaghi ritrova Dimarco, Fonseca pensa al 4-4-2

Milano, 22 settembre 2024 – Il piatto forte della quinta giornata del campionato di Serie A di calcio è senza dubbio il derby Inter-Milan, che si giocherà questa sera alle ore 20.45 (il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva su DAZN). Una stracittadina a cui nerazzurri e rossoneri – pur separati da soli tre punti in classifica – arrivano stati d’animo ben diversi. Ad essere decisamente più in forma è l’Inter di Simone Inzaghi, che in settimana ha fermato sullo 0-0 il Manchester City all’esordio in Champions League e adesso punta ad aggiudicarsi il settimo derby di fila: “Sappiamo bene chi andremo ad incontrare – ha spiegato il tecnico nerazzurro nella consueta conferenza stampa della vigilia – e cosa rappresenta il derby per tutti noi, società e tifosi. Servirà davvero un’Inter speciale. In Champions contro il City abbiamo speso una grande quantità di energie, che in partite come queste però si ritrovano. Abbiamo ancora tantissimo da dimostrare perché la stagione è appena iniziata e i derby passati non contano. I ricordi non portano punti e il Milan è un’ottima squadra”. Vietato, quindi sentirsi la pancia piena: “È qualcosa che non deve capitare anche perché il Milan contro il Venezia, prima di perdere in Champions contro il Liverpool, ha fatto un’ottima gara. Dovremo pensare a ciò che dovremo fare noi che dovremo giocare una gara di corsa e grande determinazione”.

Decisamente opposta la situazione sul fronte dei rossoneri, protagonisti di un inizio di stagione altalenante e sottotono, che ha fatto finire mister Paulo Fonseca sulla graticola: “Tutti noi stiamo provando grande frustrazione ha spiegato il tecnico portoghese, ma siamo anche molto uniti per cercare di uscire al più presto da questa situazione. La squadra è consapevole del momento che sta attraversando e tutti lavorano assieme per fare sempre meglio. L’unica soluzione è lavorare per migliorare e fare meglio. Sappiamo di giocare contro una squadra molto forte e può essere una partita molto importante. Dobbiamo cercare di pensare con positività e pensare positivo perché vincere potrebbe aiutarci molto. Futuro in bilico? Non penso a queste cose. Adesso c’è la partita con l’Inter che è la cosa più importante. Dobbiamo concentrarci su questo, che è la cosa più importante assieme alla squadra. Ho sempre sentito fiducia da parte della società. Ibra viene spesso qua, ma non voglio dire ciò che ci diciamo”.

Le scelte di Inzaghi e Fonseca

Mister Simone Inzaghi non rinuncia al 3-5-2 e torna al terzetto Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa davanti a Sommer. Sulla corsia di sinistra, invece, recupera Dimarco, mentre sull’out opposto c’è Dumfries, con Barella, l’ex rossonero Calhanoglu e Mkhitaryan a presidiare il centrocampo. Davanti, infine la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Pensa invece a un clamoroso passaggio al 4-4-2 per dare maggiore solidità in copertura il tecnico del Milan Paulo Fonseca: sulla corsia destra della linea a quattro di difesa davanti a Maignan non ce la fa capitan Calabria e viene quindi schierato titolare Emerson Royal, al fianco di Gabbia – preferito a Pavlovic –, Tomori e Theo Hernandez. Leao e Pulisic vengono invece arretrati sulla linea di centrocampo, completata da Reijnders e Fofana. Davanti infine, il tandem Abraham-Morata.

Orari e dove vedere la gara: Il derby Inter-Milan, valido per la quinta giornata del campionato Serie A, sarà trasmesso domenica 22 settembre alle ore 20.45 in esclusiva su DAZN

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Milan (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders; Leao; Morata, Abraham. All. Fonseca