Inter, martedì la ripresa con vista Atalanta. Lautaro Martinez vola a Parigi

Milano, 30 ottobre 2023 – La settimana di lavoro per l'Inter inizierà soltanto martedì. Simone Inzaghi ritroverà infatti i suoi giocatori ad Appiano Gentile dopo un giorno di riposo. Si riprenderà analizzando pregi e difetti della prestazione contro la Roma, cominciando a guardare già alla partita di sabato alle 18 contro l'Atalanta.

Una sfida nella quale il tecnico non riavrà ancora Arnautovic, ma spera di poter riabbracciare Cuadrado, da tempo alle prese con problemi a un tendine. L’ex Juve si è fermato per infortunio durante la sfida tra Colombia e Venezuela di settembre, è rientrato con il Bologna ma è poi tornato in lista indisponibili per il riacutizzarsi dello stesso intoppo.

Nel frattempo il giorno libero consentirà a Lautaro Martinez di recarsi a Parigi per la cerimonia del Pallone d'Oro. L'attaccante interista è stato inserito tra i candidati al prestigioso premio.