Inter-Venezia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Milano, 2 novembre 2024 – Vuole dare continuità Simone Inzaghi all’inseguimento del Napoli, per cui non c’è nessuna intenzione di sottovalutare il Venezia, che sbarca domenica sera a San Siro a caccia di ulteriori punti salvezza dopo la rocambolesca rimonta con l’Udinese. L’Inter deve gestire il triplo impegno, ma col turno settimanale pure i lagunari arrivano alla terza sfida in sette giorni, la differenza è che i nerazzurri avranno mercoledì una bellissima sfida di Champions League con l’Arsenal e un occhio Inzaghi dovrà darlo. Presto per rimettere dentro Acerbi titolare, che sarà comunque a disposizione, così toccherà ancora a De Vrij e le rotazioni del tecnico sono lunghe ma non lunghissime. Dopo i risultati dell’ultimo turno, soprattutto il pareggio della Juve col Parma, è oggi l’Inter la prima vera antagonista del Napoli, con Atalanta e Fiorentina in rimonta dalle retrovie con ottimo stato di forma messo in mostra nelle recenti partite. I nerazzurri, in ogni caso, scenderanno in campo già a conoscenza del risultato dei partenopei, che giocano domenica a ora di pranzo proprio con l’Atalanta, in una sfida che vale già molto nelle parti alte della classifica.

Probabili formazioni

Non sembra intenzionato a grandi cambiamenti Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro potrebbe far rifiatare uno tra Lautaro e Thuram, pronto Taremi, e potrebbe dar fiato a Dimarco a sinistra, possibile Darmian, mentre in mezzo è vicina la conferma di Zielinski in mezzo, Calhanoglu torna ma dovrebbe essere preservato per l’Arsenal, con Barella e Frattesi ai lati. In difesa ancora De Vrij perno centrale, probabilmente con l’adattamento a sinistra di Bisseck al posto di Bastoni e con Pavard braccetto di destra. Venezia con il 4-2-3-1 con Zampano, Idzes, Svoboda e Haps in difesa, Duncan, Nicolussi Caviglia ed Ellertsson a centrocampo, mentre davanti la fantasia di Oristanio e Busio a sostegno di Pohjanpalo.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Darmian; Lautaro, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

Venezia (4-3-2-1): Stankovic; Zampano, Idzes, Svoboda, Haps; Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Precedenti

Sono ventisei i precedenti totali tra Inter e Venezia con 14 successi nerazzurri, 6 pareggi e 6 vittorie lagunari. Il primo incontro tra le due formazioni risale al 24 settembre 1939 con la vittoria a Venezia dei padroni di casa per due a uno, mentre al ritorno prevalsero i nerazzurri con il medesimo risultato. L’ultima sfida in massima serie è del 22 gennaio 2022 con il successo due a uno dell’Inter a San Siro con gol di Barella e Dzeko a ribaltare l’iniziale vantaggio di Henry. Queste le statistiche Opta sul match. L’Inter è imbattuta nelle ultime cinque partite contro i lagunari in Serie A, con quattro vittorie, dopo che nel 1999 aveva perso entrambe le sfide. A Milano il dato statistico è totalmente a favore dei nerazzurri con una solo sconfitta in tredici precedenti di Serie A e risale addirittura al 25 aprile 1943 per 1-4. Non solo, l’Inter ha vinto le ultime sei segnando almeno due gol a partita, 17 totali con una media a match di 2.8. Inter favorita anche nei dati contro formazioni neo promosse. Infatti, i nerazzurri sono rimasti imbattuti in 34 delle ultime 35 gare contro formazioni appena promosse in Serie A e l’unico ko è stato contro il Monza a San Siro per 0-1 il 15 aprile 2023. Il Venezia, invece, è reduce dal pareggio di Monza per due a due e non registra due pareggi consecutivi in trasferta in Serie A dal marzo 2000 quando fermò Bologna e Piacenza. Attenzione anche ai momenti chiave della partita, l’Inter è la squadra che segna di più nei primi 15 minuti, ben 5 gol da inizio campionato a oggi, mentre il Venezia è quella che in percentuale ha segnato di più nel primo quarto d’ora, ovvero il 30% dei suoi gol.

Le dichiarazioni

Eusebio Di Francesco è chiaramente a conoscenza della difficoltà della partita, ma i suoi vengono da un momento e con il grande entusiasmo per la rimonta contro l’Udinese, una vittoria fondamentale in ottica salvezza e maturata da una situazione di doppio svantaggio: “Dobbiamo crederci come abbiamo sempre fatto nelle ultime partite – le sue parole alla vigilia – Serve avere la lucidità che abbiamo avuto a Monza e vedo una crescita generale di squadra e individuale. Anche i subentranti determinano e questo è molto importante”. Alla domanda se si inventerà qualche tattica particolare per fermare l’Inter, Di Francesco ha risposto così: “Qualcosa bisogna sempre creare, mi piace avere una squadra dinamica e oggi la strategia è più importante della tattica”. Sarà sicuramente una partita di sofferenza per il Venezia, ma in fase di riconquista palla e gestione serviranno giocate di qualità per impensierire l’Inter e tra i giocatori lagunari può spiccare Oristanio, in crescita nelle ultime uscite: “Sta crescendo molto, soprattutto sta sempre dentro alla partita ed entra nel modo giusto. In quel ruolo abbiamo lui e Yeboah, che ha un dribbling secco ma deve ancora entrare a pieno nella nuova realtà”. In casa Inter nessuna dichiarazione di Simone Inzaghi alla vigilia. La squadra ha svolto la rifinitura ad Appiano e non è andata in ritiro prima della partita. Inzaghi ha concesso ai suoi di rientrare a casa dalle rispettive famiglie per ritrovarsi il giorno stesso della partita.

Orari tv

La partita tra Inter e Venezia chiude la domenica di Serie A e si gioca il 3 novembre alle 20.45 allo stadio Meazza in San Siro, Milano. La diretta è affidata in esclusiva a Dazn con telecronaca di Edoardo Testoni e Andrea Stramaccioni.