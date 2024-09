Israele-Italia 1-2, Frattesi e Kean da sette. Le pagelle degli azzurri

Roma, 9 settembre 2024 - L'Italia vince ancora in Nations League, dopo la Francia a cadere sotto i colpi degli azzurri di Luciano Spalletti è stata Israele, battuta 2-1 in un match valido per la seconda giornata del gruppo 2 della Lega A. Alla Bozsik Arena di Budapest azzurri in gol con Frattesi al 38' e Kean al 62'. Al 90' rete della bandiera per Israele di Abu Fani.

Le pagelle

DONNARUMMA 6

Prende un gol a tempo quasi scaduto, senza colpa.

GATTI 6

Fatica un po’ all’inizio, quando gli attaccanti israeliani si infilano nelle maglie della difesa. Poi cresce.

BUONGIORNO 6

Non è Calafiori, e si vede. Anche lui ci mette un po’ a prendere le misure. E nella ripresa Solomon gli crea diversi grattacapi.

BASTONI 6,5

Alla distanza si prende anche licenza di assistman.

BELLANOVA 6

Si mangia il vantaggio con un tiraccio fuori svirgolato da distanza ravvicinata.

FRATTESI 7

Conferma doti da incursore che al momento ha solo lui, tra i centrocampisti azzurri. Gol di petto, una chicca.

RICCI 6

Meno brillante rispetto alla gara con la Francia, va meglio alla distanza.

TONALI 6,5

Il ritmo c’è, non sembra proprio quello di uno appena rientrato da 10 mesi di stop.

DIMARCO 6,5

Solito motorino, ma il mancino è meno affilato e preciso del solito.

RASPADORI 6

Dovrebbe innescare Kean, gli riesce meglio il compito di creare qualche spazio utile, poi sul suo tiro respinto arriva il raddoppio.

KEAN 7

Non riceve tanti palloni giocabili, fa quel che può. Fino a quando il tap-in sul tiro di Raspadori gli permette di chiudere un digiuno di tre anni in azzurro. Che sia davvero la sua stagione?

ALL. SPALLETTI 6,5

Deve cambiare molto, non per scelta sua, e il gioco ne risente. Aveva detto che Israele era una trappola, aveva ragione. Solo col tempo ha trovato le chiavi per evadere.

Brescianini 6, Udogie 6, Cambiaso 6, Retegui sv, Zaccagni sv.