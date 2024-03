Italia-Venezuela, formazioni ufficiali. L’amichevole in diretta

Fort Lauderdale (Stati Uniti), 21 marzo 2024 – Inizia la marcia di avvicinamento dell’Italia verso Euro 2024. La Nazionale è negli Stati Uniti e questa sera – alle 22 ora italiana – affronta il Venezuela al Chase Stadium di Fort Lauderdale, in Florida. È un test importante: mancano pochi mesi al torneo continentale e per il ct Spalletti è tempo di sperimentare nuove soluzioni e valutare il gruppo azzurro. Ecco quindi che il tour negli Usa – domenica è in programma la seconda amichevole contro l’Ecuador alla Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey – diventa un’occasione d’oro per cercare di migliorare e rendere sempre più competitiva la squadra chiamata a difendere il titolo europeo.

Per quanto riguarda la formazione titolare per la sfida contro il Venezuela, Spalletti è orientato a schierare una difesa a 3, mentre in attacco spazio a Retegui, con alle spalle Chiesa e Frattesi.

È una serata di gala a Fort Lauderdale: tanti gli sportivi vip al Chase Stadium, l’impianto che ospita le gare dell’Inter Miami (la squadra di Messi). Presenti Jannik Sinner, che ha incontrato il gruppo durante la sessione di allenamento a Miami, il capitano dell'Italia campione del mondo 2006 Fabio Cannavaro, Paolo Maldini e gli ex azzurri Matteo Ferrari e Amauri. Sugli spalti anche i Meduza, il gruppo musicale italiano autore dell'inno ufficiale di Euro 2024.

Le formazioni ufficiali

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso, Udogie, Locatelli, Bonaventura; Frattesi, Chiesa; Retegui.

Venezuela (4-2-3-1): Romo; Ferraresi, Angel, Osorio, Navarro; Aramburu, Martinez; Machis, Casseres, Savarino; Rondon.

𝐄𝐋 𝐗𝐈 𝐕𝐈𝐍𝐎𝐓𝐈𝐍𝐓𝐎 🇻🇪 Esta es la alineación del seleccionador Fernando Batista para enfrentar a Italia en Fort Lauderdale.#SiempreVinotinto pic.twitter.com/p7X8ypuMX8 — La Vinotinto (@SeleVinotinto) March 21, 2024

Italia-Venezuela live alle 22

Dove vedere la partita in tv

L'amichevole fra Italia e Venezuela è in programma alle 22 ora italiana. La partita è trasmessa in diretta e in esclusiva su Rai 1. Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di RaiPlay.