Italia-Venezuela in tv: orario e dove vederla. Probabili formazioni: Spalletti con Retegui e Chiesa

Fort Lauderdale (Stati Uniti), 21 marzo 2024 – L'Italia è pronta a scendere in campo per la prima delle due amichevoli in programma Oltreoceano. Al "Chase Stadium" di Fort Lauderdale (l'impianto che ospita le gare interne dell'Inter Miami), la Nazionale azzurra sfida il Venezuela (50esima nel ranking Fifa), selezione mai affrontata nella propria storia dai nostri portacolori. Quella in Florida è l'occasione giusta per il commissario tecnico Luciano Spalletti per sperimentare soluzioni, testare i nuovi volti (Raoul Bellanova, Lorenzo Lucca e Michael Folorunsho) e valutare il gruppo nel suo complesso a meno di tre mesi dall'appuntamento con Euro 2024. Dopo il Venezuela, Donnarumma e compagni se la vedranno con l'Ecuador domenica, per poi fare rientro in patria.

Il gruppo azzurro al lavoro in Florida

Sommario

"Ormai c'è questa apertura a essere calciatori e squadre che sanno interpretare più moduli e sistemi di gioco: per questo dobbiamo fare qualcosa di moderno", le parole del commissario tecnico Spalletti in occasione della conferenza stampa che ha preceduto l'allenamento di rifinitura all'Inter Miami Training Complex. "Prima avevamo poco tempo a disposizione e rimanevamo su un certo sistema: ora avendo questo spazio per due amichevoli si può provare qualcosa di altro. Io sto dedicando alla Nazionale tutto l'impegno e il tempo possibile, poi saranno i risultati a fare la differenza. La scelta di giocare contro queste avversarie è una scelta di crescita, anche perché troveremo avversarie (domenica c'è l'Ecuador, nda) che ci metteranno a dura prova. Saremo attenti a queste amichevoli, agli allenamenti e alle partite delle squadre di club, vedremo qualcuno di nuovo. Avendo il bisogno di creare sempre roba più forte, si vanno a fare queste prove e poi ci si portano via i risultati". Accanto a Spalletti, ecco Gigio Donnarumma. "Siamo molto felici di essere qui in America, dove ci sono tanti italiani che ci sostengono e che cercheremo di far divertire e rendere orgogliosi - l'intervento del portiere - Tutte le partite sono importanti per preparare l'Europeo. Giocare queste due con la testa giusta ci farà trovare pronti. Prenderemo ogni occasione possibile per cercare di mettere qualcosina in più nel nostro bagaglio. Già domani sera dobbiamo essere pronti a qualsiasi situazione che troveremo in campo, cercando di preparare la partita nel miglior modo possibile".

Prima dell'allenamento numero uno al "Chase Stadium", visita a sorpresa per il gruppo azzurro da parte di Jannik Sinner. Il tennista numero 3 al mondo, vincitore degli Australian Open e reduce dalla sconfitta in semifinale con Carlos Alcaraz a Indian Wells, è a Miami per il torneo Masters 1000. Accolto dal presidente federale Gabriele Gravina, dal ct Spalletti e dal capo delegazione Gigi Buffon, e salutato dall'applauso degli azzurri al suo ingresso in campo, l'altoatesino si è fermato a lungo allo stadio, intrattenendosi con diversi calciatori, e dovrebbe tornare a tifare Italia, impegni permettendo, anche in occasione dell'amichevole con il Venezuela. "Un esempio da tanto: da ragazzino normalissimo e da una situazione più difficile ha scalato tutte le sue posizioni, fino a essere lì vicino al top - il commento di Spalletti - Ci ha fatto vedere che per essere un top lo si deve essere anche nella gestione delle ore in cui non si fa sport. Si vede che è mentalizzato in maniera corretta, anche nelle sue scelte come quella di cambiare allenatore. Conosce benissimo la sua personalità".

L’Italia torna negli Stati Uniti 19 anni dopo l’ultima volta (giugno 2005, 1-1 proprio con l’Ecuador) e 47 anni dopo la prima volta, nel giugno 1976 alla Coppa del Bicentenario per l’Indipendenza americana. In mezzo, il sogno della quarta stella infranto a Pasadena nella finale del Mondiale 1994. In totale 16 partite in 7 Stati: sarà la prima volta in Florida, la sesta in New Jersey, dopo le 5 al MetLife Stadium; settima nell’area di New York, considerando anche quella del ’76 allo Yankees Stadium nel Bronx.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Udinese)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma)

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Scalvini, Buongiorno, Darmian; Cambiaso, Barella, Jorginho, Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui.

Venezuela (4-4-2): Romo; Navarro, Angel, Osorio, Gonzalez; Savarino, Rincon, Casseres, Machis; Segovia, Rondon.

L'amichevole fra Italia e Venezuela è in programma in serata, con il calcio d'inizio fissato alle 22 (ora italiana). Il match verrà trasmesso in diretta e in esclusiva dalla Rai sul canale Rai 1. Sarà possibile seguire la sfida in terra americana anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Rai Play.

A dirigere l'incontro sarà il signor Rubiel Vazquez (Usa). Assistenti Luis Uranga e Jose Da Silva (Usa). IV Ufficiale Alejo Calume (Usa).

