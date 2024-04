Juventus, Allegri verso il derby contro il Torino: "Due dubbi di formazione. Futuro? Penso a centrare gli obiettivi"

Torino, 12 aprile 2024 – "In questo momento dobbiamo pensare solo al raggiungimento degli obiettivi. Tra entrare o non entrare in Champions ballano 100 milioni. Tutti siamo coinvolti per tagliare questo traguardo. La società come sempre deciderà il miglior futuro per la Juventus". Parola di Massimiliano Allegri, che alle insistenti domande circa circa il proprio destino continua a rispondere più o meno sempre nel solito modo. Ossia che la testa adesso deve essere sul presente e non a quello che avverrà nella prossima stagione. E il presente fa rima con derby della Mole, in programma domani alle 18 in casa del Torino. "Sarà una partita importante per tutti noi - sottolinea il tecnico bianconero – anche perché la Champions League è fondamentale per la Juve, sia a livello di immagine che economico. Non possiamo stare due anni fuori dalla massima competizione europea, quindi adesso iniziano 35/40 giorni fondamentali, in cui i punti pesano e in cui dobbiamo desiderare le vittorie, per centrare i nostri obiettivi. Siamo partiti con l'obiettivo di entrare in Champions. Ed è stato confermato dalla società quest'obiettivo. L'altro era la Coppa Italia: una semifinale l'abbiamo giocata, ora ci aspetta il ritorno. E’ bello arrivare a questo punto della stagione, l’adrenalina sale".

Torino e formazione

Il peggio, almeno a livello di risultati, sembra passato, alla luce delle due affermazioni consecutive fra campionato e Coppa Italia. Ma occhio ad abbassare la guardia. "Vincere aiuta: era importante il successo con la Fiorentina, in uno scontro diretto, per uscire da questo momento. Adesso dobbiamo dare continuità, il Torino non sarà un avversario facile e ha i suoi obiettivi, le squadre di Juric danno tanta pressione.Le critiche? Le ascolto sempre e ne prendo spunto, se costruttive, sono sempre ben accette: so che possiamo migliorare e lavoriamo per farlo". Ottenendo i tre punti domani, Allegri diventerebbe l'allenatore della Juventus con il maggior numero di derby conquistati, staccando Giovanni Trapattoni. "Sono onorato di essere avvicinato a un tecnico leggendario quanto a vittorie nel derby". Riguardo la formazione che schiererà, il tecnico livornese ha due dubbi. "Kostic o Iling a sinistra e Cambiaso o Weah a destra".

Leggi anche: Atalanta, Gianluca Scamacca eroe di Liverpool. Ora attende la chiamata di Spalletti