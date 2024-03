Juventus-Atalanta 2-2: Koopmeiners frena la Signora

Torino, 10 marzo 2024 - Gol ed emozioni all'Allianz Stadium, dove la sfida fra Juventus e Atalanta finisce senza vincitori né vinti. La doppietta di Koopmeiners e le reti di Cambiaso e Milik fissano il punteggio sul 2-2. E' la Dea a portarsi in vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa la Vecchia Signora ribalta il punteggio nel giro di quattro minuti, ma Koopmeiners ha altri piani e firma il definitivo pari. Con questo risultato, i bianconeri vedono scavalcarsi al secondo posto della classifica dal Milan, mentre i nerazzurri riducono a -4 lo svantaggio dalla quarta piazza, occupata dal Bologna.

La sblocca Koopmeiners

Comincia in maniera aggressiva la Juventus, che non a caso colleziona la prima occasione del match, con Miretti a chiamare in causa Carnesecchi al 12' con un colpo di testa su cross di Chiesa. L'intensità non manca sul terreno di gioco, mentre scarseggiano le chances da gol. Ci provano Danilo e Milik dalla distanza, ma non centrano il bersaglio grosso. Al 36' il match si sblocca: punizione dal limite per la Dea, schema a liberare Koopmeiners, che - lasciato colpevolmente solo dalla difesa di casa - non dà scampo a Szczesny. Il vantaggio regala fiducia in abbondanza alla formazione di Gasperini, che cerca di sferrare un altro colpo a Madama. Il pallone in questa fase della sfida è soprattutto fra i piedi dei giocatori atalantini, che tuttavia non si rendono pericolosi. La frazione d'apertura va così in archivio sull'1-0 in favore dei viaggianti.

Uno-due bianconero

La ripresa comincia con una ghiotta occasione per Chiesa: al 51', Milik lo smarca, ma da posizione invitante l'ex Fiorentina manda il pallone sul fondo. I bergamaschi replicano immediatamente con il destro di Scamacca, che calcia forte ma in maniera imprecisa. Ben più insidioso il secondo tentativo nel giro di poco dell'attaccante con il numero 90 sulle spalle, che costringe ad un intervento non semplicissimo Szczesny. I ragazzi di Allegri ci mettono grinta, ma manca il guizzo giusto. Almeno fino al 66', quando McKennie con un tocco perfetto premia l'inserimento di Cambiaso, che firma l'1-1. L'inerzia ore è favorevole ai piemontesi, che spaventano Carnesecchi con un mancino del solito Cambiaso. La Dea è stordita e al 70' incassa pure il 2-1: altro giro, altro assist di McKennie, che di petto appoggia per Milik, il cui tiro si insacca dove il portiere avversario non può arrivare.

Ancora Koopmeiners, pari allo Stadium

La rete del polacco scuote l'Atalanta, che al 76' pareggia i conti con Koopmeiners: l'olandese non spreca l'assist di Djimsiti e buca Szczesny con il suo mancino. A questo punto entrambe le compagini provano a vincerla, ma il punteggio non cambia più.

Il tabellino

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (81′ Weah), McKennie (87′ Yildiz), Locatelli, Miretti (75′ Nicolussi C.), Iling-Junior (81′ Alex Sandro); Milik (75′ Kean), Chiesa. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Scaglia, Rugani, Kostic, Djalo, Nonge Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (66′ Toloi), Hien, Djimsiti; Zappacosta (66′ Hateboer), Ederson, Pasalic, Ruggeri (87′ Bakker); Koopmeiners, De Ketelaere (87′ Miranchuk); Scamacca (56′ Lookman). All. Gasperini. A disp. Musso, Vismara, Palomino, Toure, De Roon, Kolasinac, Adopo.

Arbitro: Marco Guida, appartenente alla sezione di Torre Annunziata.

Reti: 34 e 73′ Koopmeiners, 66′ Cambiaso, 70′ Milik.

Ammoniti: 92′ Hateboer.