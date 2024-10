Del Piero alla Juventus: Dorotea, figlia di Alex, giocherà in bianconero con l’Under 17

Torino, 8 ottobre 2024 – Del Piero alla Juventus. No, per il momento non c'è all'orizzonte un ritorno di Alessandro Del Piero nella società dove si è affermato come una delle stelle più brillanti della storia del calcio italiano e dove ha passato la bellezza di 19 stagioni. Stiamo parlando in questo caso della figlia del campione del mondo nel 2006 con l'Italia. Dorotea Del Piero ha seguito le orme del padre e come lui giocherà a Torino, indossando la casacca bianconera.

Chi è

La giovanissima Dorotea, nata il 4 maggio 2009 e cresciuta a Los Angeles (dove la famiglia ha vissuto per diversi anni, prima di fare rientro in Italia), si è avvicinata al mondo del calcio grazie al club fondato proprio da papà Alex, il LA 10 FC. La figlia di Alex del Piero, militerà nella formazione Under 17 della Juventus Women, guidata da Luca Scarcella e che nella passata stagione ha disputato la finale scudetto di categoria.

Attaccante col numero 7

In questi anni, mamma Sonia Amoruso ha più volte postato sui social le prodezze della figlia, il cui arrivo in bianconero sta entusiasmando i tifosi, legati al ricordo di quanto fatto da Alessandro Del Piero all'ombra della Mole. Già nel 2022 Dorotea si allenava al centro sportivo della Continassa con il Team Usa della Juventus Academy. Da quel momento è entrata nel mirino della società piemontese. La ragazza di ruolo fa l'attaccante (negli States portava il numero 7), esattamente come il padre.

Tobias in campo con l’Empoli

Dorotea non sarà l'unica della famiglia Del Piero a disputare questa annata in Italia. Già, perché l'altro figlio di “Pinturicchio”, Tobias, veste da pochissimo la maglia dell'Empoli Under 18. Entrambi sognano di emulare le gesta di papà Alex, consci che non sarà affatto semplice.