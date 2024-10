Juve, si allungano i tempi di Milik: Thiago Motta pesca dalle giovanili?

Torino, 8 ottobre 2024 – Un problema in attacco per la Juve che si aggiunge a quello in difesa per l’infortunio di Gleison Bremer. Ma mentre dietro le rotazioni sono più ampie, ci sono Danilo, Kalulu e Cabal, davanti nella figura del centravanti è rimasto solo Dusan Vlahovic. Il serbo, di fatto, dovrà tirare la carretta fino a novembre dopo la seconda operazione di Arek Milik al ginocchio. Il rientro del polacco era previsto per la sosta di ottobre, ma qualche giorno fa è c’è stata la sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro, così i tempi di recupero si allungano forse di qualche altra settimana abbondante. E la Juve ha un solo centravanti, cioè Vlahovic, a meno che Motta non decida di adattare qualcuno come falso nueve, Nico Gonzalez ma è infortunato, oppure Kenan Yldiz. Per ora non si dovrebbe ricorrere al mercato svincolati.

No Choupo Moting, attenzione ai giovani

Esattamente come per la difesa, anche in attacco la Juve non dovrebbe fare ricorso al mercato svincolati ed eventualmente aspetterà gennaio per altri investimenti. Nei giorni scorsi si era parlato di Choupo Moting, ma non sembra una idea concreta per Giuntoli che punta invece a innesti importanti per il futuro, cioè quel Jonathan David del Lille che va in scadenza di contratto nel 2025 e su cui ci sono Barcellona e Inter. Per ora si andrà avanti così, con le forze interne della prima squadra e alla bisogna con qualche giovane. In Next Gen ci sono per esempio l’ex Roma Afena Gyan e Cosimo Da Graca, reduce da due gol in stagione in Serie C. Occhio anche alla Primavera. Diego Pugno, classe 2006, ha segnato 5 gol in 6 partite, mentre il compagno Alessio Vacca, classe 2005, è reduce da 2 gol e 2 assist in 5 partite. Sono possibili forze interne che un allenatore bravo con i giovani come Motta potrebbe utilizzare alla bisogna. Per gennaio, invece, su un innesto a completare le rotazioni, non va sottovalutata la candidatura di Luka Jovic che sta faticando ad imporsi in Serie A e potrebbe avere una occasione in bianconero. Ma è presto per parlarne. In prima squadra ci possono essere degli adattamenti per sostituire Vlahovic. Il candidato migliore come falso nueve sarebbe Nico Gonzalez non appena rientrerà dall’infortunio muscolare. Una soluzione simile, infatti, Thiago Motta l’ha adottata a Bologna il primo anno quando con gli infortuni di Arnautovic e Zirkzee decise di schierare per diverse partite Nicola Sansone centravanti. Un altro possibile adattamento sarebbe quello del numero dieci Kenan Yldiz, leggermente in calo dopo un avvio scintillante. Di sicuro il lungo stop di Milik è un problema in più per la Juve che deve competere su tre fronti e con altre sei partite di Champions da giocare da qui a gennaio. Infine, una notizia anche sul mercato della difesa: Giuntoli avrebbe rimesso gli occhi su Milan Skriniar…

