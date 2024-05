Finale Coppa Italia, Juventus-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vederla

Roma, 14 maggio 2024 - Siamo giunti all'atto finale dell'edizione 2023/24 della Coppa Italia, che vedrà scontrarsi Atalanta e Juventus. Due formazioni che stanno attraversando momenti di forma diametralmente opposti: se i nerazzurri stanno facendo grandi cose sia in campionato che in Europa League, lo stesso non si può dire per la Vecchia Signora, reduce da sì la qualificazione alla prossima Champions League, ma pure da un ruolino di marcia da 15 punti nelle ultime 15 apparizioni in Serie A. Nell'ultimo turno del torneo, i bergamaschi hanno dominato la Roma, mentre i piemontesi hanno faticato a strappare un pareggio con la già retrocessa Salernitana. Oltre ad una condizione atletica e fisica decisamente migliore, la Dea ha dalla sua la grande fame di trofei: nella sua storia infatti l'Atalanta può contare unicamente la Coppa Italia vinta nel 1963.

Il percorso della Juventus

Madama è entrata nella competizione contro la Salernitana agli ottavi di finale imponendosi con un netto 6-1. Altrettanto rotonda l'affermazione al turno successivo contro il Frosinone, schiantato 4-0. In semifinale poi la Juventus ha avuto ragione della Lazio, non senza faticare. Dopo il 2-0 rifilato ai biancocelesti all'Allianz Stadium, ecco il sofferissimo 2-1 del ritorno a Roma. Un ko che ha comunque qualificato i piemontesi alla finalissima di Coppa Italia.

Il cammino della Dea

Ingresso agli ottavi di finale della competizione anche per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini che ha esordito nella competizione 3 giorni dopo l’inizio del 2024 affrontando a Bergamo il Sassuolo. Nerazzurri avanti sulla squadra emiliana a metà primo tempo con il gol di de Ketelaere che indirizza la partita, nella ripresa poi, in 8 giri d’orologio, i padroni di casa raddoppiano e chiudono definitivamente il discorso qualificazione con le reti ancora di de Ketelaere e successivamente di Miranchuk. Inutile la rete nel finale di Boloca per i neroverdi. Una settimana più tardi il quarto di finale di San Siro contro il Milan: una prestazione solida dell’Atalanta che in rimonta conquista l’accesso alla semifinale. In vantaggio i rossoneri nel finale della prima frazione con Leao ma nei minuti di recupero è la conclusione di prima intenzione di Koopmeiners a rimettere tutto in parità; nel secondo tempo ancora il centrocampista olandese, questa volta dal dischetto, per la rete che vale l’accesso alle prime quattro. Doppia sfida con la Fiorentina in semifinale con l’andata in Toscana e il ritorno in Lombardia. Il primo dei due incontri, in scena a inizio aprile, se lo aggiudica la squadra viola per 1-0 con la rete decisiva di Mandragora per il risultato finale di 1-0. Necessaria la rimonta casalinga alla squadra di Gasperini per conquistare la finale: i nerazzurri, nel match di ritorno, rimettono subito tutto in parità con la rete di Koopmeiners nel primo tempo; è nel finale di gara però che il confronto si accende con la marcatura ospite di Martinez Quarta che riporta virtualmente in finale i toscani, ma solamente per sette minuti perché ci pensa Scamacca a riassestare immediatamente l’equilibrio. Nei minuti di recupero poi Lookman e Pasalic firmano terzo e quarto gol che per l’Atalanta vogliono dire finale di Coppa Italia.

I precedenti in Coppa Italia

I precedenti nella manifestazione sorridono alla Vecchia Signora, che si è imposta in sette occasioni, di cui quattro nelle ultime cinque partite dal 2017 ad oggi. A completare il bilancio ci sono anche sei pareggi e quattro successi nerazzurri. Le due società si sono sfidate in finale anche il 19 maggio 2021, quando a trionfare fu la Vecchia Signora per 2-1 grazie ai sigilli di Kulusevski e Chiesa.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, de Ketelaere, Lookman. All. Gasperini. Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

La designazione arbitrale

Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli il direttore di gara dell'atto conclusivo della competizione, con assistenti Bindoni e Tegoni. Mariani sarà il IV uomo. Al VAR Marini con assistente Di Paolo.

Orario e dove vedere la finale

La finalissima di questa edizione della Coppa Italia si disputa mercoledì 15 maggio, con calcio d'avvio in programma alle 21. Il match verrà trasmesso da Mediaset in diretta esclusiva su Canale 5. Sarà possibile seguire l'incontro anche in streaming attraverso Mediaset Infinity.

Un produzione televisiva da record

Lo stadio “Olimpico” di Roma si prepara ad ospitare la Finale di Coppa Italia Frecciarossa Atalanta-Juventus e Lega Serie A si appresta a mettere in campo il massimo sforzo produttivo. Modalità di ripresa innovative con ottiche cinematografiche, telecamere mai usate prima in una partita di calcio e droni, accompagneranno i tifosi nel racconto di tutto l’evento, dal pre-gara fino ai festeggiamenti per la conquista del trofeo. La grande produzione televisiva vedrà l’impiego sul campo di ben 47 telecamere, un record per una gara organizzata in Italia da Lega Serie A, considerando, oltre alle telecamere della Host Production (29), quelle del canale tematico dei Club (3), di integrazione del primario Licenziatario nazionale Mediaset (8) e di alcuni dei Broadcaster internazionali presenti live sul posto (CBS, Abu Dhabi Media), e le camere utilizzate per la realizzazione del Magazine internazionale e dei contenuti speciali ad uso social media.

L'albo d'oro

A detenere il titolo è l'Inter, che ha vinto le ultime due edizioni. Sono nove in tutto le affermazioni dei nerazzurri, quante quelle della Roma, che però non conquista la Coppa Italia da 15 anni. Meglio di entrambe ha fatto la Juventus con 14 titoli: i bianconeri hanno trionfato per l'ultima volta nel 2021. In quarta posizione c'è l'altra squadra della Capitale: la Lazio si è aggiudicata il trofeo in sette occasioni, l'ultima delle quali nel 2019.

