Juve, Adeyemi e Lukebakio gli obiettivi. E si continua a lavorare a Kolo Muani

Bologna, 19 febbraio 2025 – La Champions League delle italiane resta ancorata all’Inter, che è già agli ottavi, e alla Juve, che proverà di raggiungerli nella trasferta di Eindhoven. Brutte notizie per il ranking avere già tre squadre eliminate. Quasi certamente per tornare nella massima competizione continentale servirà stare nelle prime quattro dato che il quinto posto viaggia sensibilmente verso la Spagna. In tutto questo c’è Cristiano Giuntoli, che cerca di lavorare alle future strategie di mercato non sapendo se anche in estate potrà beneficiare dei ricavi Champions. Non è banale. In ogni caso, il piano prevede la conferma di Kolo Muani e l’innesto di un altro attaccante.

Adeyemi e Lukebakio i nomi

Giuntoli e Motta cercano un attaccante duttile e funzionale, ovvero un giocatore che possa ricoprire alla bisogna tutti i ruoli dell’attacco. Principalmente esterno, ma con capacità anche di giocare prima punta. Di Adeyemi abbiamo già parlato, ma nelle ultime ore c’è anche la candidatura di Dodi Lukebakio. Ora al Siviglia, prelevato nel 2023 dall’Hertha Berlino, l’attaccante belga si sta dimostrando prolifico e in Liga ha già messo a segno 10 gol e un assist in 24 partite. Vero è che il calcio spagnolo è più ‘allegro’ difensivamente, ma i numeri sono buoni e la Juve lo tiene d’occhio. Non c’è solo Giuntoli su di lui, infatti si è mosso concretamente il Bayer Leverkusen che vuole continuare il suo percorso di alto livello dopo la Bundesliga vinta l’anno scorso. Lukebakio piace ai tedeschi, ma la Juve c’è e tiene monitorata la pista. I costi possono aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro, cifra raggiungibile in caso di cessione di Vlahovic. Poi c’è ovviamente Kolo Muani da confermare e si punta a un nuovo prestito, stavolta oneroso, più un riscatto nel 2026 da 50 milioni di euro. Al giocatore francese un ingaggio da circa 7-8 milioni di euro.

L’ex allenatore di Conceicao: “Non ha paura”

A brillare è anche Francisco Conceicao, match winner della sfida contro l'Inter di domenica sera. Sfrontato, senza paura, dotato di dribbling, tiro in porta e assist, il figlio d'arte dovrà essere riscattato a fine stagione (serviranno circa 30 milioni) ma già ora ha convinto tutti alla Juventus. Ne ha parlato il suo ex allenatore Israel Dionisio a Tuttojuve: "E' stato emozionante e gli ho sempre detto che sarebbe arrivato a quel livello – le sue parole – Ha sempre avuto molta dedizione nel su percorso e oggi è in un grande club come la Juve. Il gol all'Inter? Nelle grandi partite escono i grandi calciatori. Lui riempie il campo, non ha paura di tentare un dribbling o una giocata. Si sta giocando il posto da titolare e spero possa diventarlo con frequenza". Giuntoli non può farselo scappare…