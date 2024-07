Juve, ecco le amichevoli estive: Norimberga e Atletico Madrid i primi test di Motta

Torino, 1 luglio 2024 – Quattro amichevoli estive per testare il nuovo corso juventino di Thiago Motta. Lavori in corso alla Continassa e in generale durante il ritiro pre campionato in Germania, ma comunque un modo per vedere a che punto si è verrà fornito dalle amichevoli che la Juve ha ufficializzato oggi. Una partita di livello assoluto metterà alla prova la Juve di Motta contro l’Atletico Madrid, nell’ambito di una estate internazionale con Norimberga e Brest, poi una partita in famiglia con Next Gen e Under 19. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Questo il calendario: si comincia il 26 luglio

Come noto, Thiago Motta inizierà a rifinire la preparazione con un ritiro in Germania a casa di Adidas presso il camp HQ di Herzogenaurach dove i bianconeri sosteranno dal 20 al 26 luglio. Proprio al termine del ritiro ci sarà la prima amichevole pre stagionale fissata dal club e sarà contro i tedeschi del Norimberga alle ore 17. Successivamente si rientrerà in Italia e la Juve farà tappa in Adriatico, precisamente a Pescara, per la seconda amichevole che si giocherà in Abruzzo il 3 agosto alle 21 contro il Brest, formazione di Ligue 1 che farà la Champions League. Il Brest ha chiuso in terza posizione il campionato francese con 61 punti alle spalle di Monaco (67) e Psg (76). A circa dieci giorni dal via del campionato i bianconeri poi si testeranno in famiglia con un allenamento a porte aperte all’Allianz Stadium con Next Gen e Under 19, in selezione unica, mentre l’ultimo appuntamento prima del via ufficiale sarà l’11 agosto all’Ullevi Stadium di Goteborg contro l’Atletico Madrid. Sarà questo il test principale della nuova Juve di Motta in vista del via alla Serie A. Si giocherà alle 15.

Si fa dura per Calafiori

Chissà se Thiago Motta avrà a disposizione Riccardo Calafiori dopo le tre settimane di vacanze a cui hanno diritto i giocatori italiani appena rientrati dall’Europeo. Più o meno negli stessi giorni va in ritiro anche il Bologna a Valles e Italiano si augura di avere il difensore, che terminerà proprio i venti giorni a ridosso della partenza, ma lo stesso si augura anche Motta in Germania per affiancarlo a Bremer. Il Bologna sembra fermo e deciso: no alla Juve. La valutazione è di 50 milioni e se dovessero arrivare offerte importante ci si penserà, ma solo eventualmente all’estero. La sensazione è che ora il giocatore voglia godersi un po’ di serenità e relax con la sua compagna, ma poi rientrerà a Bologna li avrà un colloquio con Vincenzo Italiano per capire gli umori e le intenzioni. Resterà volentieri a Bologna oppure chiederà senza mezzi termini la cessione? Il club rossoblù valuterà anche sulla base di questo ma senza scendere da una certa valutazione, soprattutto ora che la Premier League ha messo gli occhi su di lui. Ecco, se dovesse scatenarsi un’asta con le squadre inglesi per la Juve si farebbe dura, durissima, e infatti Motta ha già fatto a Giuntoli il nome di Jakub Kiwior dell’Arsenal.