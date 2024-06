Juve, Barrenechea la chiave per Douglas Luiz. Real su Rabiot

Torino, 20 giugno 2024 – Sono state ore di agitazione nella trattativa tra Aston Villa e Juve per Douglas Luiz. Weston McKennie ha fatto le bizze e non ha trovato l’accordo con la Juve per la buonuscita e con l’Aston Villa per l’ingaggio, così Giuntoli ha dovuto prendere atto dello stallo e cambiato le carte in tavola dopo che l’operazione era stata ben intavolata nelle settimane scorse. L’affare con il club di Birmingham riprende dunque quota con l’inserimento di Enzo Barrenchea. Douglas Luiz alla Juve si riavvicina, con Iling Junior come contropartita, e la sostituzione di McKennie con Barrenchea, che produrrà anche un conguaglio al rialzo da circa 22 milioni di euro. Il rischio di non arrivare alla fumata bianca c’era, anche perché l’Aston Villa deve cedere entro il 30 giugno, così il direttore tecnico juventino ha trovato la contromossa utile: il centrocampista argentino. In un primo momento i bianconeri avevano provato a inserire Kean, ma l’Aston Villa ha detto no, mentre per il centrocampista c’è stata una bozza di intesa maggiore e allora la trattativa ha ripreso vigore e dovrebbe arrivare a dama nel weekend. Douglas Luiz approderà dunque alla corte di Motta e rappresenterà quel mediano di ordine e inserimenti che il tecnico tanto apprezza, ovvero con la capacità di svolgere bene le due fasi di gioco, che prevedono copertura davanti alla difesa ma anche sganciamenti in zona gol con capacità di segnare e produrre assist. Il centrocampista totale alla Lewis Ferguson e, in teoria, alla Teun Koopmeiners che però costa ancora 60 milioni di euro. Il mercato della Juve, però, vive anche delle possibili uscite o cessioni. Se in termini di plusvalenza le cifre sono chiare, Soule costa 40 milioni e Huijsen 30, restano i nodi Chiesa e Rabiot. Sul primo c’è il Bayern Monaco, oltre alla Roma, e la Juve punta a incassare almeno 40 milioni se non dovesse arrivare a un rinnovo di contratto. Chiesa non sarebbe più centrale nel progetto e non avrebbe accettato di buon grado una proposta di prolungamento alle stesse cifre precedenti. Rabiot va invece in scadenza tra pochi giorni e sul piatto c’è un rinnovo a 7 milioni di euro, ovvero lo stesso ingaggio attuale, messo in stand by dal giocatore e dalla mamma agente. Dal ritiro della nazionale Rabiot ha rilasciato parole sibilline ‘vedremo. Motta? Un grande allenatore, lui ha la sua carriera e io la mia’. Di fatto il francese ha lasciato tutto aperto, non ha parlato di permanenza ma nemmeno di addio. Sul piatto potrebbero arrivare cifre più alte da club europei, in particolare dalla Premier League ma anche dalla Spagna. Rabiot, infatti, sarebbe entrato nel mirino del Real Madrid e a quel punto diventerebbe molto difficile per lui dire di no…La soluzione dopo l’Europeo, come spesso accade in questi casi. Per tutti i giocatori impegnati c’è massima concentrazione sulla propria nazionale. Leggi anche - Euro 2024, Spagna-Italia: probabili formazioni e dove vederla in tv