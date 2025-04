Juve, concorrenza spietata per Osimhen: arremba il Manchester United

Bologna, 21 aprile 2025 – Victor Osimhen rischia di rimanere solo un sogno? La concorrenza della Premier League spaventa la Juve, che rischia di non avere il tesoretto necessario per competere con gli assalti del campionato più ricco del mondo. A mettere gli occhi sulla punta nigeriana è stato il Manchester United, pronto a convincere Osimhen con un lauto ingaggio e l’entourage avrebbe aperto la porta. Dall’Inghilterra si vocifera di colloqui proficui tra l’agente di Osimhen e i Red Devils, ma c’è ancora l’ostacolo clausola, che va pagata interamente al Napoli. La Juve resta a guardare, anche perché la ferrea intenzione di De Laurentiis è non cedere il giocatore in Italia. Pure su Sandro Tonali c’è ampia concorrenza europea. Sarà mercato difficile.

United in pressing, ora la clausola

In casa bianconera la situazione in attacco è tutta da chiarire. Dusan Vlahovic viaggia verso la cessione, il suo contratto è in scadenza nel 2026 e oggi non c'è traccia di rinnovo, anche perché la Juve vorrebbe spalmare il suo ultimo anno di ingaggio da dodici milioni. Senza rinnovo, per evitare un parametro zero, serve la cessione estiva e Giuntoli proverà a incassare circa una quarantina di milioni, che non saranno probabilmente reinvestiti per Randal Kolo Muani. La punta francese, dopo un avvio convincente, ha perso rendimento e anche titolarità con il nuovo allenatore, così il suo riscatto è tutto tranne che certo. I bianconeri, dunque, potrebbero reindirizzare quelle risorse altrove, ma le piste di attacco sono complicate. Su Jonathan David, oltre l'Inter, c'è pure il Barcellona, mentre su Victor Osimhen c'è una clausola da 75 milioni e l'ostracismo del Napoli che non vuole cedere il giocatore in Italia. Ci sta provando, allora, il Manchester United, pronto a rilanciarsi in grande stile il prossimo anno. Allacciati i colloqui con l'agente, trapelano le prime aperture di Osimhen alla destinazione e la partita potrebbe giocarsi sulla clausola in possesso del Napoli. Dall'Inghilterra emerge grande ottimismo sulla riuscita dell'operazione, ma tutto è ancora aperto perché pure il Galatasaray si sta organizzando per provare a confermarlo. Costoso, molto, anche il cartellino di Sandro Tonali, l'altro sogno bianconero per l'estate. Sul giocatore sono piombate diverse squadre, secondo il sito specializzato Caughtoffside.com". Sul mediano della nazionale ci sarebbero anche City, Barcellona, Real, Bayern e Psg, ma il Newcastle non ha intenzione di privarsene e, soprattutto, alza la posta. Pagato 70 milioni di euro al Milan, oggi Tonali è valutato sopra le 80 milioni di sterline, cifra praticamente inaccessibile per qualsiasi club della Serie A. Insomma, operazioni poco sostenibili per chi cerca un bilancio più sano, senza cicliche iniezioni di capitale da parte della proprietà. Ma prima di ogni discorso serve tornare in Champions e garantirsi almeno 60-70 milioni di euro di ricavi.