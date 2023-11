Juve, Allegri secondo ma Conte spera: la situazione

Torino, 28 novembre 2023 - La Juve è tornata in piena lotta scudetto ma i ribaltoni estivi possono essere dietro l’angolo. A partire dalla panchina. Aleggia la sensazione che si possa aprire un nuovo ciclo tecnico. Max Allegri ha contratto fino al 2025 e ha riportato la Juventus in una zona di classifica più consona rispetto al recente passato e a tutte le vicende extracampo, ma potrebbe non bastare per continuare il viaggio assieme. In teoria non dovrebbero esserci problemi da questo punto vista, il contratto scade nel 2025, ma il tecnico livornese non si farebbe scrupoli a salutare con un anno di anticipo, magari evitando di restare a scadenza contrattuale e con la figura di Antonio Conte che rischia di incombere alle sue spalle.

Conte punta la Juve

Il tecnico salentino, dopo l'esperienza in Premier, vuole tornare ad allenare in Italia e chissà che non stia aspettando la chiamata dell'amata Juventus. 'I matrimoni si fanno in due, ma c'è chi si è sposato due volte', le parole di Conte che un messaggio chiaro verso la Continassa lo ha mandato. Si è ancora nel campo delle ipotesi, ma chissà che col passare del tempo non possano tramutarsi in qualcosa di concreto e reale. Allegri potrebbe sentire il fiato sul collo di Conte e a queste condizioni non rimarrebbe. Anche perché gli ultimi anni lo hanno decisamente messo alla prova più per le faccende extracampo che il resto. Dal punto di vista della qualità della rosa la Juve ha dovuto barcamenarsi tra indagini e bilanci da preservare, quindi con un progetto tecnico annacquato e poco chiaro fino all'arrivo di Giuntoli, e i risultati in campo ne hanno risentito. E quando cambia l'organigramma dirigenziale spesso anche gli allenatori possono cambiare. Ma per separarsi in anticipo bisognerà risolvere il contratto da 7 milioni l'anno e l'unica strategia sarebbe la risoluzione. Se Allegri non dovesse percepire le condizioni giuste per rimanere si farebbe da parte, lasciando la porta aperta ad un eventuale ritorno di Conte. Ma c'è una lotta Scudetto da portare avanti e il direttore Cristiano Giuntoli è al lavoro per garantire rinforzi. L'ultimo nome è quello di Assan Ouedraogo, segnalato in orbita Juventus da Sky Germania. Si tratterebbe di un colpo in prospettiva, essendo classe 2006, per un centrocampista che può rappresentare la Juve del futuro. Servirebbero però rinforzi immediati a gennaio per rimanere in scia all'Inter e una idea sarebbe quella di Lewis Ferguson del Bologna. In questo caso la Juve si scontra con l'incedibilità del giocatore come affermato recentemente dal diesse dei felsinei Marco Di Vaio, che è anche ex bianconero. Si parla dalla Scozia di una prima offerta da 20 milioni rifiutata dal club rossoblù, soprattutto con la squadra di Motta in piena bagarre europea e con la necessità di trattenere tutti i migliori almeno fino all'estate. Resta, dunque, in piedi la pista Pierre Emile Hojbjerg del Tottenham.