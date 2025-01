Juve, ora il difensore: Araujo più lontano, nuovo tentativo per Tomori

Bologna, 16 gennaio 2025 – E ora, il difensore centrale. Cristiano Giuntoli ha piazzato due colpi, un terzino destro, Alberto Costa, e un attaccante, Kolo Muani, che ha prevalso in una lista di mercato ampia e che comprendeva pure Jack Raspadori del Napoli. Già ufficiale il terzino, lo sarà nelle prossime ore la punta giunta dal Psg, il tutto in tempo utile per il Milan, altra partita da non fallire. Adesso gli sforzi si concentreranno in difesa, dove manca un centrale con l’infortunio di Bremer e l’imminente uscita di Danilo. Si ritenta con decisione la carta Tomori dal Milan. Attenzione alle strategie offensive, con l’agente di Vlahovic che è in Italia e non è da escludere nessuna opzione.

Tomori: Giuntoli ci prova

Due pedine su tre sono state prese, manca l’ultima ed è il difensore centrale, basilare per dare fiato a Gatti e Kalulu e arginare l’infortunio di Bremer e l’uscita di Danilo: Giuntoli torna con forza su Tomori del Milan. La Juve potrebbe imbastire una trattativa per un prestito oneroso da 5 milioni più obbligo di riscatto e bonus per una cifra di altri 30. Resta da capire cosa vorrà fare il Milan, che ha già rinforzato i bianconeri con Kalulu e Conceicao potrebbe chiedere alla società di non cedere pure Tomori, che sta ritrovando spazio. Il match tra le formazioni potrebbe essere una occasione per Giuntoli di avere un colloquio con la dirigenza rossonera per capire eventuali margini di manovra. La pista Tomori, o meglio la ripresa di quota di questa opzione, è dovuta al fatto che il Barcellona avrebbe convinto Araujo a restare, ieri titolare, e il Benfica continua a fare muro su Antonio Silva. Jorge Mendes è ancora al lavoro per convincere i lusitani a cedere, ma a oggi non ci sono stati passi avanti nonostante la volontà del calciatore. Pure Hancko resta bloccato dal Feyenoord, a gennaio è difficile, ma per giugno la Juve avrebbe già in pugno il giocatore.

Occhio a Vlahovic

L’arrivo di Kolo Muani non pone certo Vlahovic in uscita, rimarrebbe l’emergenza, ma il futuro di Dusan è tutto da scrivere e non a caso si sta muovendo l’agente. Qualche piccolo interessamento dall’Arsenal, che ha un paio di infortuni pesanti, e ogni pista è da monitorare. Il giocatore è in una fase involutiva e con Kolo Muani rischia di perdere la titolarità, poi la scadenza contrattuale si avvicina e per la Juve è necessario imbastire una strategia. Non decolla il rinnovo con ingaggio spalmato dell’ultimo anno di contratto, 12 milioni di euro a stagione, e così per giugno l’ipotesi cessione resta viva. Per evitare un parametro zero futuro serve intervenire o con il rinnovo o con una plusvalenza, pensieri forse più estivi che invernali ma a fronte di una succosa offerta ora Giuntoli ci penserebbe già ora. Un gruzzoletto darebbe fiato al mercato in entrata, andando poi a prendere un centravanti più affine alle idee di Motta oltre Kolo Muani. Oltre all’Arsenal ci sarebbe anche il Manchester United se Rashford dovesse essere ceduto a breve. Insomma, saranno vibranti le ultime due settimane di mercato...

