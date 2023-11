Juve, pazza idea Fabian Ruiz: si cerca il prestito dal Psg

Torino, 17 novembre 2023 - Cristiano Giuntoli all’assalto di Fabian Ruiz. Missione difficile, quasi impossibile, ma l’ex direttore sportivo del Napoli ci proverà per rinforzare, a gennaio, il centrocampo della Juve. I due, ovviamente, si conoscono bene dato che fu proprio Giuntoli a portare Ruiz in Italia. Ora ci riprova con la Juve, ben sapendo che i parametri economici a gennaio saranno molto difficili per cercare di effettuare colpi di livello assoluto nella lotta Scudetto.

Prestito con obbligo, ma pista quasi impossibile

Non una stagione esaltante fino a qui per Fabian Ruiz. Al Paris Saint Germain non ha il posto fisso e solo nell’ultimo mese e mezzo ha trovato buon minutaggio dall’inizio con quattro partite disputate da titolare in Ligue 1, mentre in Champions League ha toccato campo solo per 49 minuti in tre partite di girone. Insomma, potrebbe anche aver voglia di cambiare aria, giocare di più, riabbracciare la Serie A che lo ha accolto nel 2018 dal Betis Siviglia, per quattro stagioni di prestigio al Napoli fino alla cessione nell’estate 2022 al Psg. A portarlo in Italia è stato proprio Cristiano Giuntoli, e ci aveva visto giusto. Ora prova a riportarcelo, ma da sponda Juve in una mediana che è falcidiata dalle assenze di Pogba e Fagioli e che avrà bisogno di innesti per rimanere in lotta Scudetto. E ai nomi di Hojbjerg, De Paul e Samardzic va dunque aggiunto quello di Ruiz, anche se le condizioni di acquisto sono molto complicate per il bilancio bianconero. Acquistare a titolo definitivo il cartellino dello spagnolo a gennaio è impossibile, primo bisogna convincere i Psg e secondo ci sarebbero costi di oltre 30 milioni di euro: insomma, non è facile. A oggi la Juve può ragionare su un prestito con diritto od obbligo di riscatto, ma anche in questo caso i parigini non avrebbero motivi per un sacrificio gratis a gennaio e i bianconeri, anche per giugno, non possono impegnarsi su determinate cifre. La stima tra i due è reciproca e Ruiz potrebbe anche avere una recondita voglia di Italia, ma tra il dire e il fare ci sono di mezzo le condizioni finanziarie. In sintesi, un mediano arriverà ma solo a determinate cifre e formule, per questo Pierre Emile Hojbjerg resta ancora il favorito. Intanto proseguono i discorsi sui rinnovi dei giocatori attualmente in rosa. Situazione più semplice per Daniele Rugani, che non vede l’ora di poter firmare una nuova proposta del club, mentre ci saranno tempistiche più lunghe per Gleison Bremer. Sul difensore brasiliano partirà una trattativa per rinnovare fino al 2028 e da parte del suo entourage c’è la volontà di ascoltare la proposta bianconera. Le parti voglio continuare assieme ma bisognerà incastrare anche l’offerta economica adeguata. Poi c’è la preparazione verso Juve-Inter. Difficile il recupero di Danilo, certo quello di Alex Sandro, ancora tutto da valutare Manuel Locatelli, mentre sarà rivalutato anche Fabio Miretti che ha la lombalgia.

