Juve, il mercato: occhio a Bayern e Barcellona su Rabiot. Samardzic torna di moda

Torino, 10 febbraio 2024 - Si prevedono grandi mosse a centrocampo per la Juventus di Giuntoli, e forse ancora di Max Allegri. La lotta Scudetto prosegue, in questo weekend incrocio pericoloso per l’Inter di scena a Roma contro Dybala, Lukaku e De Rossi, mentre i bianconeri ospitano l’Udinese a caccia di punti salvezza. Inutile nasconderlo: i tifosi juventini si aggrappano all’ex Dybala e all’ex Inter Lukaku, corteggiato da Giuntoli in estate prima dell’approdo alla Roma. Tanti temi dentro Roma-Inter, ma anche i quattro punti di vantaggio della squadra di Inzaghi con una partita da recuperare e la prima mini fuga scudetto che si è concretizzata domenica scorsa nello scontro diretto di San Siro. Ma un direttore tecnico è chiamato a guardare al presente e al futuro ed è qui che Giuntoli è al lavoro, soprattutto sul reparto di centrocampo che potrebbe vivere cambiamenti profondi.

Occhio a Rabiot, oltre Koopmeiners piace Samardzic

C’è una situazione abbastanza delicata a centrocampo ed è relativa ad Adrien Rabiot. Il mediano francese è in scadenza di contratto e la Juve vuole rinnovare, ma su di lui si stanno fiondando i top club europei, soprattutto Barcellona e Bayern Monaco. Non è una trattativa facile, anche perché l’interlocutore è la madre agente del calciatore ed è probabile possa scattare una richiesta al rialzo sull’attuale ingaggio da 7-8 milioni di euro. La Juve non vorrebbe un adeguamento di contratto e l’idea è rinnovare alle attuali cifre, ma in un mercato in continua evoluzione c’è il rischio che dall’estero possano arrivare offerte superiori in grado di convincere giocatore ed entourage. Il Barcellona lo segue da tempo, ma nelle ultime ore anche il Bayern Monaco avrebbe mostrato interesse e il rischio di un sanguinoso parametro zero esiste. Dall’altro lato ci sono le esigenze tecniche e il francese è il punto fermo di Max Allegri per doti importanti nelle due fasi di gioco e nel periodo di sua assenza la mediana ha faticato parecchio. La Juve comunque non vuole farsi trovare impreparata e sta sondando il mercato dei centrocampisti. Come noto, il primo obiettivo per l’estate è Teun Koopmeiners, tutto fare mediano dell’Atalanta che però ha costi decisamente elevati e superiori ai 50 milioni di euro. Ma l’estate può essere la possibilità di un risanamento profondo del centrocampo, contando anche sul rientro di Fagioli dalla squalifica. Per questo si guarda con interesse anche a Ederson e Ferguson, ma attenzione a Lazar Samardzic che è tornato nel mirino della Juve dopo il mercato di gennaio. La Juve ci ha provato qualche settimana fa ma l’esigenza dell’Udinese di tenere i migliori in ottica lotta salvezza non ha fatto decollare l’affare: i rapporti tra i due club sono ottimi e della pista si riparlerà a giugno. Servirà capire i costi, perché la Juve un occhio alla sostenibilità di bilancio lo dovrà dare, ma di sicuro il giocatore sarebbe ben contento di tentare il salto in una big. Intanto Samardzic sarà avversario della Juve lunedì sera in una lotta salvezza durissima, a maggior ragione dopo il successo dell’Empoli a Salerno con i toscani a 21, davanti a Sassuolo e Udinese con 19 e Verona e Cagliari con 18.

Leggi anche - La nuova casa del Diavolo: il Milan sceglie San Donato