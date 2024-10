Juve, carica Motta: “Daremo tutti qualcosa in più per Bremer”

Torino, 5 ottobre 2024 – Uniti per Gleison Bremer. E’ chiaro il messaggio di Thiago Motta alla vigilia di Juve-Cagliari. Tutti per il difensore infortunato, lesione del crociato anteriore, operazione e tanti mesi di stop, a caccia di una impresa, di qualche trofeo da dedicare a chi per ora non può dare una mano. Lo stop di Bremer sarà lungo, ma i suoi compagni vogliono moltiplicare gli sforzi e le energie per lui, per il famoso uno per tutti e tutti per uno. La carica di Motta è per prima cosa un messaggio a tutti: “Per Gleison siamo tutti dispiaciuti, prima per il grande ragazzo che è e poi per il giocatore – le sue parole – Tecnicamente per noi è molto importante, ma l’uomo è fantastico e da adesso tutti faremo qualcosa in più”. L’esempio di Thiago, dunque, che prende spunto da ciò che avrebbe fatto Bremer per gli altri: “Lui sarebbe stato il primo a sacrificarsi per un compagno infortunato, si sarebbe preso la responsabilità di fare qualcosa in più ogni giorno. Noi lo faremo per lui”. A dar man forte alla Juve, ora, anche le vittorie: “Quando si vince si lavora meglio, è un aiuto importante e la squadra sta molto bene sia fisicamente che mentalmente. Sono tutti determinati”, il mantra di Motta.

Conceicao? Allegria

Rimane ancora negli occhi il match di Lipsia, una vittoria per certi versi epocali tra episodi sfortunati, critiche arbitrali e infortuni. La prodezza di Francisco Concecao ha fatto esplodere di gioia la panchina, pure Thiago Motta che è corso in mezzo ai ragazzi ad esultare. Il portoghese è un peperino e porta tanta vivacità dentro e fuori dal campo: "Sta lavorando molto bene – la risposta di Thiago – Sono contento di quello che sta facendo in partita ma soprattutto nel quotidiano. Si impegna al massimo e trasmette allegria. Dimostra ai compagni come ci si deve allenare ogni giorno". A guidare alla vittoria mercoledì in Champions anche Dusan Vlahovic, con due gol dei suoi. Il serbo non è mai stato messo in discussione dall'allenatore: "Sono contentissimo di lui fin dal primo giorno di ritiro – l'elogio di Motta – Lavora sempre al massimo e dà l'esempio. Questo è importante. Si impegna per sé e per la squadra e vuole vincere". E allora, dopo i tre zero a zero consecutivi, oggi la percezione sulla Juve può essere diversa? Oggi gli avversari vedono una squadra più pericolosa nella lotta ai titoli? Motta rimane cauto: "Noi abbiamo la stessa fiducia e lo stesso atteggiamento di sempre – l'analisi di Thiago – Lo scopo è fare bene la prossima partita, che è sempre la più importante e dobbiamo continuare a lavorare bene. Affronteremo il Cagliari e vogliamo fare bene il nostro lavoro. Ogni partita fa storia a sé e sarà difficile". Appuntamento allo Stadium domenica 6 ottobre alle 12.30 con diretta esclusiva Dazn. Motta chiamato a rispondere alla vittoria del Napoli di Conte.