Juve-Napoli, Allegri ritrova Locatelli e Danilo e punta al +12 sugli azzurri

Torino, 7 dicembre – Sono i bookmakers a indicare le possibili prospettive del big match di domani sera allo Stadium. La vittoria della Juve, ancora imbattuta in casa, è data a 2,45 sia per gli esperti di William Hill che per quelli di Planetwin365, contro il segno “2” per la vittoria del Napoli che oscilla tra 2,90 a 2,98. Sale invece a 3,25 il pareggio.

Numeri che fotografano la situazione delle due grandi che viaggiano a diversa velocità: la Signora oltre le aspettative di inizio stagione, con vista sullo scudetto; gli azzurri, che lo scudetto ce l’hanno cucito sulla maglia, che invece non sembrano più poter ripetere la trionfale cavalcata del terzo titolo. Nel campionato scorso, con Spalletti, i partenopei ottennero due vittorie contro Allegri fra andata e ritorno, e negli ultimi sette confronti solo una volta i bianconeri l’hanno spuntata.

Il sogno di Maxè di vincere e portarsi così a +12 su Mazzarri, che ora è quarto a pari merito con la Roma di Mourinho. Sono attualmente le due rivali in lotta per il pass Champions, quello che alla Continassa considerano indispensabile per una rinascita sportiva, oltre che finanziaria.

Per la partitissima, Allegri recupera Danilo in difesa. Il brasiliano potrebbe dar vita a una staffetta col connazionale Alex Sandro, già sceso in campo ben figurando a Monza dopo l’infortunio, ma senza ancora i 90 minuti nelle gambe. E poi c’è Locatelli in mezzo, ora che i dolori alle costole sono definitivamente passati. Davanti, Chiesa e Vlahovic. Non si deroga dal 3-5-2, che magari non consente all’attacco di brillare più di tanto, ma che ha già garantito quella grande solidità che è necessaria per inseguire ogni traguardo.