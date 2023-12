Pogba, l’antidoping chiede 4 anni di squalifica per lo juventino

Roma, 7 dicembre 2023 - Paul Pogba rischia 4 anni di squalifica, è quanto ha chiesto la Procura antidoping per il centrocampista della Juventus risultato positivo al controllo effettuato dopo la gara Udinese-Juventus del 20 agosto, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. La positività è stata confermata anche in seguito dalle controanalisi.

Le analisi della prima giornata avevano rilevato l'utilizzo di sostanze proibite che rimandano al testosterone. Le successive controanalisi affidate al laboratorio romano dell'Acqua Acetosa avevano confermato la positività al Dhea (il deidroepiandrosterone, un ormone steroideo naturale precursore del testosterone).

La richiesta della procura corrisponde alla sanzione prevista per doping, nel caso non ci sia patteggiamento. Il campione francese dovrà quindi andare a processo davanti al Tribunale nazionale antidoping.

Se la richiesta per una squalifica di quattro anni fosse accettata la Juventus potrebbe decidere di risolvere il contratto con Pogba per giusta causa, anche visto l'oneroso contratto da 8 milioni di euro netti fino al 2026, anche il francese se al momento percepisce il salario minimo stabilito sulla base dell'accordo collettivo.