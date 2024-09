Juve, Nico Gonzalez chiama Motta: gol con l’Argentina

Torino, 11 settembre 2024 – Un messaggio di Nico Gonzalez a Thiago Motta. L’attaccante argentino ha pienamente smaltito la contusione al tallone di qualche giorno fa ed è andato in gol nella notte con la sua nazionale: si candida di fatto per Empoli. L’ex numero dieci della viola ha messo in mostra le sue qualità, con una azione di forza a resistere al ritorno del difensore per trafiggere il portiere con un preciso diagonale sinistro. Il bel gol non è valso punti, alla fine l’Argentina è stata battuta dalla Colombia 2-1, ma il segnale per Motta è chiaro e lampante. Gonzalez è pronto.

Tridente con Yldiz e Vlahovic?

Nico Gonzalez sta bene. La preoccupazione dei giorni scorsi ha lasciato spazio all’ottimismo, soprattutto dopo che il giocatore ha disputato l’intera partita contro la Colombia. Significa che Nico ha smaltito la botta al piede ed è convocabile per Empoli, partita che la Juve dovrà provare a vincere per tenere il ritmo della vetta ma anche con un occhio di riguardo al Psv, ovvero al debutto in Champions allo Stadium. Qualche rotazione Motta potrebbe portarla avanti anche se il suo mantra è ‘si pensa di partita in partita’. Di fatto Nico appare in ballottaggio con Mbangula e solo al suo ritorno alla Continassa Motta potrà fare le valutazioni del caso tra stato di forma e botta al piede, anche pensando al Psv che è reduce in stagione da sole vittorie tranne la sconfitta in Supercoppa d’Olanda con il Feyenoord. Possibile, dunque, il tridente con Yldiz e Vlahovic. Negli altri reparti nessuna grande novità. Gatti e Bremer saranno i centrali, a destra ballottaggio Savona-Danilo mentre a sinistra toccherà a Cabal. In mezzo Douglas Luiz a dare qualità, potrebbe rifiatare Fagioli, con Locatelli a completare il reparto. Da valutare se Motta avrà intenzione di inserire dall’inizio Koopmeiners tra le linee e Cambiaso in una posizione di esterno alto.

Damiani: “Motta superiore alla media”

Thiago Motta, intanto, ha convinto tutti. Tre partite con sette punti, una difesa di nuovo di ferro, gioco di possesso palla che già rappresenta una novità rispetto al passato e uno stile comunicativo molto apprezzato. Sembra perfetto per l’idea di Giuntoli di rilanciare la Juve ad alto livello. Anche un grande esperto di calcio e di mercato come Oscar Damiani la pensa così: “Motta è un tecnico sopra la media, ha intelligenza ed equilibrio non comuni e io lo conosco fin dai tempi del Psg – le sue parole a Fuori di Juve – Ovviamente per vincere servono i giocatori, ma finora il percorso è ottimo anche se è presto per dare giudizi definitivi”. Resta la convinzione che Motta sia l’uomo giusto per la Juve: “Sì è l’uomo giusto, soprattutto per un club come la Juve – ancora Damiani – Penso che la nuova Juve farà una grande stagione perché il direttore sa scegliere i giocatori e Motta li può valorizzare. Non so se arriverà prima o seconda ma farà bene”. Sul mercato, invece, qualcosa non ha convinto Damiani: “Koopmeiners è un grande acquisto, Thuram è forte ma ha bisogno di crescere, mentre non mi convincono Gonzalez e Conceicao. In ogni caso è stato un mercato eccellente”.

Leggi anche - Under 21, Baldanzi scatenato: Norvegia-Italia 0-3

MANUEL MINGUZZI