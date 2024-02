Juve, parla Pimenta: “Pogba si allena come se dovesse giocare domani”

Torino, 15 febbraio 2024 - Ancora non è certa la data di rientro di Paul Pogba, fermato a inizio stagione per una vicenda doping che rischia di compromettere il resto della sua carriera. In attesa delle decisioni delle autorità competenti il mediano francese continua ad allenarsi come se dovesse giocare domani. Lo ha affermato la sua agente Rafaela Pimenta a Cronache di Spogliatoio, con la speranza che Paul non riceva una sanzione estremamente dura per la positività riscontrata al testosterone. La Juve aveva puntato molto sul suo ritorno dal Manchester United, ma tra infortuni e questa vicenda doping è come se non lo avesse mai avuto a disposizione. Un problema in più nella mediana di Allegri oltre al fermo ricevuto anche da Nicolò Fagioli per la nota vicenda scommesse. Per il futuro, però, occhi su Koopmeiners, Ferguson e Jorginho.

Pimenta: “Pogba pronto”

Paul Pogba continua a lavorare. Chiaramente non può farlo con i compagni, non può acquisire ritmo e intensità da partita, ma vuole farsi trovare pronto e mantenere la forma. Parola del suo agente a Cronache di Spogliatoio: “Lui potrebbe tornare in capo domani, è pronto per ogni situazione - la risposta di Pimenta - Lui è sempre stato un campione mentalmente, prende un colpo ma reagisce e va avanti. Si allena responsabilmente sapendo che dovrà essere pronto”. Nessuna distrazione per il polpo, che rimane concentrato sul suo fisico per farsi trovare pronto a qualsiasi evenienza. Nemmeno la Pimenta riesce a distrarlo: “A voglie glielo dico ‘facciamo altro?’, ma lui mi risponde sempre ‘no devo allenarmi!’. Mi dice sempre che deve giocare, deve vincere e terminare il suo percorso. E’ come se dovesse giocare domani. Potrebbe tranquillamente entrare in campo”. Insomma, Paul lavora sperando che da un momento all'altro possa rientrare in campo. Si attendono le decisioni delle autorità.

Juve su Zaccagni

Proseguono nel frattempo le manovre sul mercato di Cristiano Giuntoli. Si cercano mediani, ma anche attaccanti esterni per la prossima stagione. I primi obiettivi restano i costosissimi Teun Koopmeiners e Lewis Ferguson, ma il direttore tecnico guarda anche a possibili operazioni a costi ridotti. Una delle ultime idee sarebbe Jorginho, ora all’Arsenal, mentre davanti oltre a Felipe Anderson ci sarebbe un altro nome buono dalla Lazio. Se il brasiliano è in scadenza, Mattia Zaccagni ha contratto fino al 2025 ma ancora non c’è traccia di una proposta di rinnovo da Lotito. La Juve ci prova e farà un tentativo assieme ad Anderson, che come opzione avrebbe anche un futuro ritorno al Santos per un finale di carriera assieme a Neymar. Serve una rosa profonda e lunga per sopportare le tre competizioni, appare quasi certo il ritorno in Champions, e in mediana oltre al ritorno di Fagioli serviranno innesti di qualità per alzare il livello. Senza dimenticare l'attacco dove oltre a Vlahovic serviranno giocatori di qualità in zona gol. Tutto passerà anche da qualche cessione, soprattutto per reinvestire sul mercato. Se Koopmeiners costa 50 in qualche modo andrà finanziato e tra Soulè, Chiesa e Iling potrebbero arrivare i denari utili al colpo di mercato. Atalanta permettendo.

