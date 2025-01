Juve, assalto a Tomori: pronti 30 milioni, Conceicao nicchia

Bologna, 19 gennaio 2025 – La vittoria sul Milan rilancia la Juve di Motta nella corsa ai primi quattro posti, ma resta poco da fare in ottica Scudetto con il Napoli vincente a Bergamo e l’Inter con due partite in meno. Intanto, la squadra ha mandato un segnale di crescita dopo i tanti pareggi e ora anche il mercato può avere una ulteriore accelerata. Presi Kolo Muani, si attende il transfer, e Alberto Costa, questa può essere la settimana del centrale difensivo e oggi il primo nome della lista è Fikayo Tomori, avversario ieri allo Stadium.

Conceicao nicchia, il Milan apre a 30 milioni

Sarà una settimana decisiva per Fikayo Tomori. Giuntoli lo ha individuato come principale obiettivo di mercato per la difesa e tenterà l’assalto finale. Ipotesi prestito oneroso da 5 milioni più riscatto da 25-30 e il Milan sembra predisposto a cedere. I rossoneri restano in difficoltà in campionato nonostante l’arrivo di Conceicao e Tomori potrebbe aver voglia di cambiare aria. Da quello che deciderà il giocatore verterà il buon esito della trattativa, fermo restando che il neo tecnico portoghese, che gli ha riaffidato la titolarità, non vorrebbe privarsene. Conceicao nicchia di fronte alla cessione di Tomori ma alla fine la palla sembra in mano alle società e al difensore, così Giuntoli fiuta l’affare per completare il mercato in entrata, a meno che non esca Cambiaso e allora servirebbe pure un terzino sinistro. In ogni caso, prima del match con il Napoli si saprà se Tomori sarà accessibile o meno.

Cambiaso via? Damiani: “Nessuna cifra può ripagare la partenza”

Intanto, resta vivo l’interessamento del Manchester City di Guardiola per Cambiaso e la pista fornirà ancora diversi rumorsi nei prossimi giorni. Qualche giorno fa si era parlato di una prima offerta da 60 milioni rispedita al mittente e la Juve ne chiederebbe 80: se i citizens dovessero rilanciare sarebbe difficile dire di no. Dell’argomento ha parlato l’agente Oscar Damiani a Radio Bianconera, partendo da un concetto chiaro: i calciatori sono professionisti. “Un professionista può andare dove lo pagano di più e la Premier dà ingaggi 3-4 volte superiori a quelli della Serie A, ma se un giocatore è davvero importante non c’è squadra o cifra che possa ripagare la sua partenza. Sicuramente, non è una scelta facile”. Insomma, dall’entità dell’offerta dipenderà la scelta della Juve e del giocatore e Giuntoli, come è normale che sia, inizia a seguire possibili sostituti. Miguel Gutierrez del Girona è uno dei nomi sul taccuino della dirigenza. Di scuola Real Madrid, il classe 2001 è titolarissimo in Spagna e in questa stagione ha maturato anche esperienza in Champions League, infilando due gol e cinque assist su tutte le competizioni. La valutazione del Girona è attorno ai 30 milioni di euro, cifra che la Juve potrebbe raggiungere con la cessione di Cambiaso, che resta ovviamente la condizione necessaria per fare un investimento. Tutto passa da lì: cedere e reinvestire oppure restare così? Leggi anche - Gineitis riacciuffa la Fiorentina: 1-1 al Franchi