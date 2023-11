Juve, Allegri cerca i gol di Vlahovic: il serbo è a digiuno da due mesi

Torino, 9 novembre 2023 - Max Allegri alla ricerca dei gol di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è a digiuno da due mesi e allo Stadium arriva una delle sue vittime preferite, il Cagliari. Può essere l’occasione per mettere alle spalle il periodo difficile in termini realizzativi, amplificato dal problema alla schiena che lo ha tenuto fuori contro Atalanta e Torino a inizio ottobre. Dall’altro lato, il tecnico ha però trovato un buon rendimento in Molise Kean, supportato da Federico Chiesa e un sempre positivo, da subentrante, Arkadiusz Milik. Ma sono i gol di Vlahovic che possono fornire ulteriore slancio all’ottima classifica bianconera dopo undici giornate e Allegri li vuole ritrovare.

Non segna da settembre

L’approccio alla stagione di Vlahovic è stato oltremodo positivo, un inizio sprint con 4 gol e un assist nelle prime quattro partite. Reti contro Udinese e Bologna, poi doppietta contro la Lazio e una stagione che sembrava lanciata verso la consacrazione definitiva, semmai ce ne fosse bisogno. Ma un problema alla schiena ha poi limitato l’apporto del serbo a inizio ottobre, saltando il derby e il match con l’Atalanta per poi rientrare il 22 ottobre contro il Milan. Ma tra rossoneri, il Verona in casa e la Fiorentina al Franchi non sono arrivati gol. Il digiuno, dunque, dura dal 16 settembre e la doppietta ai biancocelesti. A far sorridere Dusan potrebbe invece arrivare il Cagliari, che è la sua seconda vittima preferita in Serie A. Contro i sardi Vlahovic ha segnato in carriera cinque gol, uno in meno rispetto a Bologna, Lazio e Torino che sono le squadre a cui ha segnato di più. E allora potrebbe anche tornare titolare dopo la panchina a Firenze, tra l’altro con cori discriminatori sanzionati dal Giudice Sportivo da parte dei tifosi viola. Allegri ci conta per arrivare alla sosta ancora in scia all’Inter e poi giocarsi il primo posto nello scontro diretto del 26 novembre, in un derby d'Italia che si preannuncia infuocato. Ad oggi il rendimento di Vlahovic con la Juve parla di 27 gol in 72 partite, media di un gol ogni 2,66 partite, mentre con la Fiorentina ne aveva segnati 49 in 108, con una media di un gol ogni 2,2 partite. Rendimento dunque simile, ma migliorabile per un attaccante che può segnare venti reti a stagione. Per Allegri i suoi gol potrebbero essere decisivi nella lotta Scudetto. Infine, una nota di mercato. La Juve sta cercando un mediano e tra i profili ci sarebbe anche Kalvin Phillips del Manchester City. Classe 1995, il centrocampista della nazionale sta trovando poco spazio con Guardiola ma ad oggi ci sarebbe in vantaggio il Newcastle per sostituire Sandro Tonali inguaiato dalla vicenda scommesse. Per la Juve rimangono dunque vive le piste Emile Hojbjerg del Tottenham e Rodrigo De Paul dell’Atletico Madrid. Sarà determinante per Allegri avere un mediano in più a gennaio dato che già domenica, stante la squalifica di Adrien Rabiot, si dovrà fare un adattamento con Cambiaso o Iling pronti a giocarsi un posto da mezzala nel centrocampo composto da Locatelli e Miretti.

