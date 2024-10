Juventus ko contro lo Stoccarda, Thiago Motta: "Sconfitta meritata"

Torino, 22 ottobre 2024 - "Quello dello Stoccarda è un successo meritato. Loro sono stati meglio di noi dal primo minuto. Adesso dobbiamo digerire la sconfitta e rimetterci in piedi per affrontare una grande partita come quella di domenica contro l'Inter, che è una squadra che sta bene". Chiede una pronta reazione alla Juventus Thiago Motta dopo il primo ko della sua gestione, arrivato nella terza giornata di Champions League di fronte allo Stoccarda. Un passo falso che il tecnico ex Bologna analizza così: "Non siamo riusciti a togliere il controllo del gioco allo Stoccarda. Nel primo tempo uscivano dalla prima pressione e poche volte abbiamo avuto il predominio. Ci hanno messo in difficoltò, è una squadra che abbiamo sofferto. In questa partita abbiamo subito il loro ritmo e il loro gioco. Sicuramente saremo al nostro livello nelle prossime gare in Europa".

"La responsabilità è mia"

Questa Vecchia Signora continua a mostrare preoccupanti difficoltà nel trovare la via della rete. "Nella fase offensiva bisogna fare meglio per competere contro una squadra come lo Stoccarda, ma anche in fase difensiva bisogna fare molto meglio rispetto a questa partita. La nostra uscita dal basso è stata difficoltosa. Occorre migliorare tantissimo nel complesso, non solo in attacco. Abbiamo sofferto nella fase senza possesso. E' fondamentale controllare il gioco. Ovviamente c'è una grandissima responsabilità mia", conclude Thiago Motta.

Il commento di Fagioli

Sulla stessa falsariga il commento di Nicolò Fagioli. "Diciamo che loro sono partiti subito forte all'inizio. Hanno tenuto molto più la palla di noi, l'hanno tenuta bene. Noi potevamo far meglio sicuramente nel primo tempo e nell'approccio della ripresa. Poi ci sono stati degli episodi che hanno condizionato la partita, però dobbiamo lavorare per far meglio. Contraccolpo? No, non ci deve essere nessun contraccolpo. Adesso giovedì ritorniamo ad allenarci con la testa per l'Inter che è un big match e dobbiamo pensare solo a quello. È ovvio - continua il centrocampista bianconero - che fa male la sconfitta, specie perché è la prima stagionale, però loro hanno meritato questa vittoria. Dobbiamo analizzare bene la gara, per capire quello che abbiamo fatto e andare al meglio domenica contro l'Inter. Loro occupavano bene la parte centrale del campo, nel primo tempo siamo andati un po' in confusione e faticavamo ad arrivare davanti. Loro la tenevano bene e ci mettevano davanti alla nostra area. Logico che abbiamo tutti caratteristiche diverse, dobbiamo essere in grado di dare ognuno il meglio. Eravamo messi male in campo, eravamo troppo larghi e abbiamo fatto fatica perché loro hanno molta qualità. L'abbiamo preparata con gli esterni molto alti e i centrocampista dovevano stargli davanti, io e Thuram insieme a Danilo e Kalulu dovevamo costruire davanti per dare equilibrio alla squadra e far alzare i terzini che dovevano spingere perché loro occupavano bene gli spazi in mezzo al campo. Ci siamo riusciti poco nel primo tempo e forse è stata lì la chiave della partita".

