Juve, si cerca il tesoretto per il mercato. E Vlahovic non è intoccabile

Bologna, 6 gennaio 2025 – Un mercato di gennaio non facile per la Juve, così come il suo inizio di stagione. Fuori dalla Supercoppa, in ritardo in campionato, i bianconeri hanno bisogno di rinforzi per la rincorsa nel girone di ritorno, con una Champions da portare avanti, un posto nelle prime quattro da ottenere in Serie A e una Coppa Italia da difendere. Ma ci sono problemi, noti, come la mancanza di un vice Vlahovic, la difficile trattativa per il rinnovo di Dusan e una difesa ai minimi termini e non più solida come un tempo. Tocca a Giuntoli acquistare ciò che serve, e al tecnico trovare il modo di rilanciare la Juve dopo le brusche frenate dell’ultimo periodo. Serve un gruzzoletto.

Vlahovic non incedibile

Si parte da un presupposto: Vlahovic non è intoccabile. Il centravanti aveva iniziato bene la stagione, nonostante non avesse le caratteristiche ideali per Motta, poi qualcosa si è inceppato e sono riemerse le solite polemiche attorno al suo rendimento. Dusan fatica a segnare e ultimamente fatica anche incidere dentro la partita, tanto che Motta lo ha tolto in semifinale contro il Milan, pagando a caro prezzo la sostituzione visto che da lì in avanti è arrivata la rimonta rossonera. Poi c’è il rinnovo di contratto, che non arriva e obbliga la Juve a ragionare anche su una cessione. Potrebbe essere sacrificato, ma per ora offerte soddisfacenti non ne sono arrivate e il Psg si è negato a una operazione che coinvolgesse Kolo Muani, uno degli obiettivi di Giuntoli. Così, con Vlahovic che potrebbe rimanere e far slittare ogni decisione all’estate, non si sblocca il rinnovo con ingaggio spalmato, per Giuntoli si rende necessario operare a costo zero, ovvero il famoso prestito per Joshua Zirkzee. Lo United, però, vuole inserire almeno un obbligo e qui si gioca tutta la partita. Joshua sarebbe l’attaccante ideale per Motta, ovvero la chiave per far decollare la fase offensiva con un regista avanzato capace di liberare spazio per gli altri. Nelle ultime ore, vista la trattativa complicata e in mano all’agente dell’olandese, sarebbe emerso un altro nome, che è quello del tedesco Niklas Fullkrug, ora al West Ham e reduce da uno stop di due mesi per una infiammazione al tendine di Achille. Non sta giocando tanto e potrebbe essere una opzione.

In difesa si ritenta Hancko

Lista di obiettivi difficile anche in difesa, perché i centrali buoni costano. Potrebbe esserci un sacrificio per avere un tesoretto, attenzione a un deludente Fagioli, così la Juve potrebbe reindirizzare le risorse su Hancko, che il Feyenoord non molla a gennaio a meno che non ci sia una corposa offerta economica. Sarebbe lui il prescelto ma rischia di essere una operazione sbloccabile in estate, mentre Motta ha bisogno di difensori ora. Non ci sono passi avanti nemmeno per Antonio Silva, Benfica osso duro, soprattutto dopo le parole di Mendes, così ogni tanto rispunta il nome di Kiwior dell'Arsenal. Pure Tomori non è affar semplice, in primo luogo perché il Milan ha cambiato allenatore, e di conseguenza gerarchie, e in seconda battuta perché i rossoneri non ci pensano a rinforzare una rivale. Attenzione anche alle uscite. Il Napoli continua a puntare Danilo, che è ormai fuori dal progetto e dovrà essere ceduto. La Juve chiede un conguaglio economico, il Napoli per ora non lo concede e molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, che può scegliere tra Italia, Arabia o Brasile. Insomma, sarà un gennaio caldo…

Leggi anche - La Roma fa suo il derby, Ranieri nella storia