Juve, Yildiz scalda i motori: può fare coppia con Vlahovic

Torino, 5 aprile 2024 - Potrebbe toccare a Kenan Yildiz rilanciare la Juventus in campionato. Arginata la crisi con la vittoria nella semifinale di andata di Coppa Italia con la Lazio, ora i bianconeri proveranno a ritrovare passo anche in Serie A ed evitare il rientro da dietro di Bologna, Roma e Atalanta nella corsa alla rinnovata Champions League del prossimo anno. Sfida delicata per la Juve che ospita una Fiorentina a caccia di un piazzamento europeo e reduce dal successo in coppa contro l’Atalanta, eurogol di Mandragora; di fatto un mezzo scontro diretto nonostante il ritardo della squadra di Italiano. Per Allegri diventa necessario tornare a vincere, perché negli ultimi due mesi di stagione deve provare a tenersi la panchina tra la Coppa Italia e il campionato, con due obiettivi: sollevare una coppa e blindare la qualificazione Champions. E allora l’arma turca può venire buona nella settimana in cui Federico Chiesa è stato limitato da un attacco influenzale.

Yildiz-Vlahovic. Dusan sogna la Champions

Il numero sette dovrebbe recuperare in tempo, ma probabilmente non sarà al top della forma e allora Allegri potrebbe optare per il giovane turco, che in stagione ha segnato un solo gol a Frosinone il 23 dicembre, perdendo minutaggio nell’ultimo mese e mezzo con il tecnico che gli ha preferito Chiesa. Ma considerando anche le fatiche di Coppa Italia c’è modo per Max di cambiare qualcosa e Yildiz può avere la sua occasione al fianco di Vlahovic. Proprio l’attaccante serbo, vero punto di riferimento dell’attacco, senza di lui la Juve non vince, ha parlato ieri ai canali ufficiali della Serie A, sognando la Champions con la Juve. Può essere un segnale nell’ottica di un rinnovo di contratto su cui si sta trattando: “Sogno di vincere la Champions con la Juve, darò il meglio per vincere questa competizione - le sue parole - Qui mi sono subito sentito a casa e quando sono arrivato c’erano persone come Chiellini e Bonucci, fantastici, ed essere parte di questo club è incredibile”. Rimanendo sulla probabile formazione, tenendo la difesa a tre, potrebbe toccare a Danilo, Bremer e Gatti dietro, inamovibili Rabiot e McKennie in mezzo assieme a Locatelli, Cambiaso giocherà sull’out di destra mentre a sinistra ballottaggio Kostic-Iling.

Ecco l’aumento di capitale

Intanto la Juve si prepara ad affrontare le prossime sfide finanziarie e il mantra del futuro mercato è uno solo: sostenibilità. Serve mantenere un equilibrio nei bilanci venuto meno negli ultimi anni e certificato dall’ennesimo aumento di capitale. Completato l’innesto da 200 milioni di euro per le casse juventine, con l’azionista di maggioranza Exor che ha partecipato per il 64% con oltre 125 milioni di euro. E’ il terzo aumento di capitale in quattro anni per il club che in totale ha ricevuto risorse per 900 milioni di euro. L’operazione è stata necessaria per rimpolpare il bilancio a causa dei mancati introiti Champions League e in generale dalle coppe dopo l’esclusione maturata l’anno scorso. Adesso la palla passa alla società, che avrà il compito di ridare slancio al progetto tecnico, nell’ottica di un ritorno alla vittoria, ma senza appesantire i numeri finanziari. Tradotto: investimenti sì, ma sostenibili. Leggi anche - Serie A, giornata 31: probabili formazioni e dove vedere le partite