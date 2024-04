Serie A, 31° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 4 aprile 2024 - Archiviate le semifinali di Coppa Italia è di nuovo tempo di campionato. La Serie A torna in campo nel fine settimana per la 31esima giornata, che verrà inaugurata dallo scontro salvezza fra Salernitana (che tuttavia sembra ormai destinata alla retrocessione) e Sassuolo. Il piatto forte di questo turno arriverà sabato, quando all'Olimpico di Roma si disputerà il derby capitolino. Per quanto concerne la capolista Inter, i nerazzurri scenderanno in campo a Udine, chiudendo il programma lunedì sera. Il Milan ospiterà il Lecce, mentre il Bologna andrà a Frosinone per continuare a sognare un posto nella prossima Champions League. L'altro match di cartello sarà Juventus-Fiorentina, possibile antipasto della finalissima di Coppa Italia. L'Atalanta sarà impegnata a Cagliari, mentre il Napoli a Monza. A completare il quadro ecco Empoli-Torino ed Hellas Verona-Genoa.

Il programma delle gare e dove vederle

Salernitana-Sassuolo: venerdì 5 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn;

Milan-Lecce: sabato 6 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn;

Roma-Lazio: sabato 6 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn;

Empoli-Torino: sabato 6 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Frosinone-Bologna: domenica 7 aprile, ore 12:30; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Monza-Napoli: domenica 7 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn;

Hellas Verona-Genoa: domenica 7 aprile, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn;

Cagliari-Atalanta: domenica 7 aprile, ore 18; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn;

Juventus-Fiorentina: domenica 7 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn;

Udinese-Inter: lunedì 8 aprile, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Le probabili formazioni

Salernitana-Sassuolo

Salernitana (4-2-3-1): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Bradaric; Maggiore, Coulibaly; Tchoauna, Candreva, Vignato; Weismann. All. Colantuono.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Milan-Lecce

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Okafor, Leao; Giroud.

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Piccoli, Krstovic. Roma-Lazio

Roma (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Cataldi, Guendouzi, Isaksen; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. Empoli-Torino

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Niang.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Lovato; Bellanova, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria. Frosinone-Bologna

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Valeri.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. Monza-Napoli

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Gagliardini, Bondo; Maldini, Colpani, Mota; Djuric.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. Hellas Verona-Genoa

Verona (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Noslin, Suslov; Swiderski.

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Messias. Cagliari-Atalanta

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Nandez, Gaetano; Lapadula.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Scamacca, Lookman. Juventus-Fiorentina

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Udinese-Inter

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Brenner.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Le designazioni arbitrali

Salernitana-Sassuolo: arbitro Sozza, assistenti Bresmes – Bercigli, IV: Minelli, VAR: Di Paolo, AVAR: Gariglio;

Milan-Lecce: arbitro Massimi, assistenti Baccini – Yoshikawa, IV: Colombo, VAR: Marini, AVAR: Valeri;

Roma-Lazio: arbitro Guida, assistenti Di Iorio – Perrotti, IV: Fabbri, VAR: Irrati, AVAR: Maresca;

Empoli-Torino: arbitro Massa, assistenti Mokthar – Bahri, IV: Cosso, VAR: Di Paolo, AVAR: Abisso;

Frosinone-Bologna: arbitro Orsato, assistenti Carbone - Giallatini, IV: Collu, VAR: Valeri, AVAR: Meraviglia;

Monza-Napoli: arbitro Doveri, assistenti Meli - Alassio, IV: Perenzoni, VAR: Abisso, AVAR: Marini;

Hellas Verona-Genoa: arbitro Manganiello, Berti - Scatragli, IV: Monaldi, VAR: Paterna, AVAR: Irrati;

Cagliari-Atalanta: arbitro Rapuano, Bindoni - Tegoni, IV: Marinelli, VAR: Pairetto, AVAR: Maresca;

Juventus-Fiorentina: arbitro La Penna, assistenti Colarossi - Lo Cicero, IV: Feliciani, VAR: Aureliano, AVAR: Dionisi;

Udinese-Inter: arbitro Piccinini, assistenti Vivenzi - Cecconi, IV: Baroni, VAR: Serra, AVAR: Aureliano

La classifica

Inter 79; Milan 65; Juventus 59; Bologna 57; Roma 52; Atalanta 50; Lazio 46; Napoli 45; Torino 44; Fiorentina 43; Monza 42; Genoa 35; Lecce 29; Udinese 28; Verona, Cagliari 27; Frosinone, Empoli 25; Sassuolo 24; Salernitana 14

