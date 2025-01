Juventus-Empoli, Kolo Muani preferito a Vlahovic? Probabili formazioni e orario tv

Torino, 31 gennaio 2025 - Nel lunch match domenicale della 23° giornata di Serie A, la Juventus cerca i tre punti contro un Empoli che in anni recenti ha spesso rappresentato un grattacapo per i bianconeri: un solo successo nelle ultime quattro sfide, compresi i due pareggi più recenti. Gli uomini di Thiago Motta sono ancora imbattuti in casa, ma hanno collezionato ben sette pareggi interni. I toscani, dal canto loro, sono l’unica formazione a non aver vinto nelle ultime sette giornate ma fuori casa non hanno mai subito due ko di fila in questa stagione. Sarà una sfida tra due filosofie opposte di gioco: la Vecchia Signora è la squadra che effettua più passaggi in Serie A (551 a partita), mentre gli azzurri sono ultimi in questa classifica (330).

I precedenti

La Juventus ha vinto l’80% delle sfide casalinghe contro l’Empoli in Serie A (12V, 2N, 1P): tra le avversarie attualmente nella competizione, solo contro l’Hellas Verona (85%) i bianconeri hanno all’attivo una percentuale di successi interni più alta. In 15 trasferte contro la Vecchia Signora in Serie A solo una volta la compagine toscana è riuscita a segnare più di un gol ai bianconeri, nella sconfitta per 5-2 del 21 dicembre 1997; in generale ha mancato l’appuntamento con il gol in 10 gare esterne. Madama ha pareggiato le ultime due sfide di Serie A contro l’Empoli e più in generale non ha trovato il successo in tre delle quattro più recenti (1P), dopo che aveva vinto ben 10 delle 11 precedenti (1P). La Juventus non ha mai mancato il successo per tre partite di Serie A consecutive contro gli azzurri e solamente nella stagione 1998/99 non ha ottenuto vittorie né all’andata né al ritorno contro i toscani. L’Empoli ha evitato sconfitta solo in sette degli ultimi 24 confronti con la truppa piemontese in Serie A (3V, 4N), cinque dei quali arrivati nel girone di ritorno. L’Empoli ha perso 22 partite di Serie A contro la Juventus (4V, 5N) e solo contro Roma (23) e Inter (27) conta più sconfitte nel massimo campionato.

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Costa, Gatti, Locatelli, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Anjorin, Cacace; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

Orario e dove vedere l'incontro

Juventus-Empoli è in calendario per domenica 2 febbraio, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

La designazione arbitrale

A dirigere l'incontro tra Juventus ed Empoli sarà l'arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine. Gli assistenti saranno Mondin e Mokhtar, con Perri nel ruolo di quarto uomo. Infine in sala Var presenti Camplone e l'assistente Marini.

