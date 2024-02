Juventus-Frosinone, formazioni ufficiali, orario e tv. Segui la diretta

Torino, 25 febbraio 2024 – La 26esima giornata di serie A riparte oggi con il lunch match Juventus-Frosinone, con la squadra di Max Allegri che ha un assoluto bisogno di ritrovare i tre punti che mancano dal 21 gennaio a Lecce. Trentacinque giorni senza vittorie cominciano ad essere un pò troppi per la Signora. “Nel calcio capita di passare periodi come questo, vogliamo tornare a vincere e per farlo dovremo essere più ordinati e compatti”, ha spiegato ieri il tecnico alla vigilia della sfida contro il Frosinone. Anche perché da dietro stanno cominciando ad arrivare, con il Milan che ha fallito il sorpasso la settimana scorsa perdendo a Monza.

Le formazioni ufficiali

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Brescianini, Mazzitelli, Harroui, Valeri; Soulè, Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Orario e tv

Allianz Stadium 12,30. In tv su Sky e Dazn

Segui il live della partita