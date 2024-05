Juve, De Winter finanzia in parte Gudmundsson. Zirkzee costoso: servono 60 milioni

Torino, 2 maggio 2024 - Un difensore per finanziare un attaccante, almeno in parte. Albert Gudmundsson è un obiettivo di mercato della Juventus, perché l’islandese ha dimostrato al Genoa di meritarsi una grande chiamata e per caratteristiche si inserirebbe bene sia in un attacco a due sia in un attacco a tre e potrebbe andare bene per Max Allegri, qualora venisse confermato, ma anche ad un eventuale nuovo tecnico e relativo cambio modulo. A finanziarlo, in parte, c’è Koni De Winter, ma ovviamente non basta. Attenzione, in uscita, anche a Matias Soulè che per offerte di circa 35-40 milioni potrebbe salutare. Difficile Joshua Zirkzee: i costi si aggirano sui 60 milioni di euro.

Gudmundsson e De Winter

Tante le squadre alla caccia di Albert Gudmundsson, ma d’altronde con una stagione così era inevitabile. Se l’Inter pare essersi defilata per costi ‘la vedo difficile’ le parole di Piero Ausilio, la Juve e la Premier ci puntano ancora. I costi superano i 40 milioni di euro e di sicuro serve un piano finanziario per poter raggiungere tale cifra. Una parte, circa 8 milioni più bonus, arriverà da Ioni De Winter, le cui condizioni per il riscatto genoano sono scattate da aprile. Il grifone dovrà corrispondere 8 milioni in quattro esercizi più altri due al raggiungimento di determinati bonus. Ma per arrivare a 40, nell’ambito di una sessione di mercato sostenibile a bilancio, serve altro, servono altre cessioni. Circa 15 milioni potrebbero arrivare da Iling Junior, che piace in Premier, mentre le uscite di scena di McKennie e Alex Sandro, certe, e forse anche Rabiot, rinnovo difficile, potrebbero aumentare il margine di manovra risparmiando ben oltre 10 milioni di euro di monte ingaggi. Attenzione anche a Matias Souè. Il talento argentino piace a Giuntoli e rientrerà dal prestito al Frosinone e la prima idea sarebbe quella di tenerlo nelle rotazioni, soprattutto nell’ottica delle tre competizioni stagionali, ma a fronte di eventuali offerte da 40 milioni la Juve ci penserebbe. A quel punto il gruzzoletto per Gudmundsson ci sarebbe. C'è però il Tottenham che può strappare un altro giocatore importante alla Serie A dopo Dragusin.

Zirkzee costa 60 milioni

Qualche problema in più sul fronte Joshua Zirkzee. L’attaccante del Bologna è uno dei pezzi pregiati del mercato, ma è costoso. Il Bayern Monaco non sembra intenzionato a pagare la clausola da 40 milioni di euro per riportarlo a Monaco di Baviera, anche perché Zirkzee non ha intenzione di tornare, così il Bologna avrà in mano il suo futuro. Può decidere di tenerlo, in caso di Champions, o comunque di fissare una cifra minima per sedersi al tavolo. Si parla di 60-70 milioni di euro, cifra che per il mercato italiano rischia di essere inaccessibile. Non a caso, si è mosso l’Arsenal che può garantire un ingaggio 4-5 volte superiore al giocatore e offrire 50 milioni di sterline al Bologna. Ma se ne riparlerà, eventualmente, a stagione finita perché la massima concentrazione rossoblù è sul raggiungimento della Champions League e lo stesso Zirkzee, dopo la matematica qualificazione europea dei rossoblù, è stato eloquente sui socia: ‘Il lavoro non è finito’.

Leggi anche - Champions, Psg ko: a Dortmund vince il Borussia