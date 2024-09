Juventus-Psv Eindhoven: torna Thuram titolare? Probabili formazioni, orario e dove vederla

Torino, 16 settembre 2024 - E' tutto pronto per il debutto in Champions League della Juventus, che comincia il cammino europeo ospitando all'Allianz Stadium il Psv Eindhoven, avversario inedito per i bianconeri. La Vecchia Signora arriva alla sfida dopo il pareggio a reti bianche di Empoli e dopo aver conquistato 8 punti nelle prime quattro uscite di campionato. I ragazzi di mister Peter Bosz, invece, dopo aver perso la Supercoppa olandese ai rigori contro il Feyenoord, hanno fatto bottino pieno in cinque giornate e si trovano quindi al comando della Eredivisie.

I precedenti contro squadre olandesi

Sono 11 le sfide che hanno visti protagonisti i piemontesi contro formazioni olandesi. Il bilancio è positivo: Madama ha raccolto sei successi, con anche tre pareggi. Due le sconfitte, di cui l'ultima nella stagione 2018/19 nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, quando l'Ajax si è imposto 2-1 all'Allianz Stadium, conquistando così il pass per la semifinale ed eliminando dalla competizione la società bianconera.

Le parole di Thiago Motta

Queste le dichiarazioni di Thiago Motta alla vigilia dell'esordio in Champions League. "C’è grande orgoglio nell’iniziare questa bella competizione, inoltre giochiamo in casa, non vedo l’ora di iniziare la partita davanti ai nostri tifosi: abbiamo una maglia storica e siamo entusiasti e focalizzati verso la partita. Sarà una bella sfida, per noi ma anche per il pubblico, si affrontano due squadre che amano giocare a calcio. A Empoli abbiamo fatto una buona prestazione, anche se non abbiamo fatto il risultato che volevamo, ma il capitolo è chiuso, la partita resta dietro. Proveremo grandi emozioni, insieme a tutto lo staff: è quello per cui lavoriamo da anni, vogliamo vivere una grande partita, ci saranno tante persone, siamo felici di avere questa responsabilità, è bellissimo e porta una grande energia Il formato della Champions League - continua il tecnico ex Bologna - è affascinante, affronteremo tante squadre diverse, è un fattore bello e stimolante, che cambia anche il nostro lavoro; l’importante è iniziare bene domani, e poi penseremo alla partita successiva. Vlahovic? Sta bene, deve accettare le critiche e guardare avanti. La fase offensiva e quella difensiva sono responsabilità di tutta la squadra, e quindi, per esempio, se non abbiamo preso nemmeno un gol è anche merito suo e dello spirito con cui sta giocando. Dobbiamo avere grande rispetto per tutti i nostri avversari, e ovviamente per il Psv. Ma dobbiamo essere concentrati su quello che noi dobbiamo fare in campo: loro sono confidenti nel possesso, hanno giocatori di qualità, e quindi noi dovremo recuperare la palla il più possibile, per provare a far giocare loro una partita diversa rispetto alle loro abitudini; dovremo essere compatti quando difendiamo, senza lasciare spazi fra le linee, essere aggressivi, imporre il nostro gioco e dare continuità alle cose che stiamo facendo meglio, cercando di migliorare le altre. Voglio vedere una squadra completa. Dove vogliamo arrivare? Il più in alto possibile, essere competitivi con tutti e si comincia da questa prima gara.

Le impressioni di Locatelli

"La Champions ci è mancata lo scorso anno, è speciale sentire la musica, è la competizione più importante e non vediamo l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi - il commento di Manuel Locatelli - Siamo cambiati, adesso sono uno dei giocatori più esperti e devo dare l’esempio: ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di fare, questo rende tutto più semplice, abbiamo legato molto bene, perché c’è tanta voglia di tornare a giocare a grandi livelli qui, tutti insieme. Personalmente, dal primo giorno della stagione sono focalizzato per migliorarmi, stiamo lavorando bene con il Mister: a centrocampo abbiamo molta qualità e riusciamo a coprire al meglio ogni zona. Il pareggio con l’Empoli è un risultato che non volevamo e ci ha lasciato un po’ di rabbia, ma il nostro pensiero è su domani, perché è una partita importante; il Psv è una squadra organizzata, gioca bene a calcio, ma quello che più conta sarà il nostro approccio: ci sono tanti ragazzi all’esordio, sarà emozionante, ma poi al fischio iniziale dovremo dominare la partita, anche se sappiamo che non sarà semplice. Dovremo recuperare palla in fretta e tenere il pallino del gioco. Paura? Non ne deve esistere, la Champions richiede maturità, e noi siamo qui per questo, per lottare su ogni pallone".

Qui Bosz

"Sarà una sfida di alto livello, ci siamo allenati duramente per questa partita e dovremo dimostrarlo in campo. Se la Juventus vorrà giocare un calcio offensivo - afferma Bosz, allenatore del Psv - sarà sicuramente un bel match. Abbiamo un anno in più di esperienza: la scorsa stagione giocammo bene contro l'Arsenal alla prima in Champions League, ma perdemmo per 4-0. Non voglio focalizzarmi sul passato: è entusiasmante aver vinto le prime cinque gare di campionato. Bisognerà mantenere alta l'asticella dell'attenzione: sarà tosta, dovremo mostrare di esserci preparati al meglio. Tenere il possesso è fondamentale, dovremo cercare di non perderlo troppe volte".

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta. Psv (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, L. De Jong, Tillman. All. Bosz.

La designazione arbitrale

Lo spagnolo Alejandro Hernández è l'arbitro designato dall'Uefa per dirigere Juventus-Psv. Hernandez sarà affiancato dagli assistenti José Naranjo e Diego Sánchez Rojo e dal quarto uomo José Luis Munuera.

Orario e dove vedere l'incontro

Juventus-Psv è in calendario per martedì 17 settembre, con calcio d'inizio fissato alle 18:45. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Il match sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go (app gratuita per gli abbonati disponibile su pc, smartphone e tablet) e su sito e app di Now (portale con il meglio della programmazione sportiva di Sky accessibile tramite l'acquisto di specifici pacchetti).

