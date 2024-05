Juventus-Salernitana, Allegri: "Futuro? Presto saprete. Basta un po' di pazienza"

Torino, 11 maggio 2024 - "Futuro? Sono contento che una parte di tifosi mi abbia dimostrato affetto. Basta un po' di pazienza ormai, siamo ormai alla fine di questa stagione". Massimiliano Allegri risponde così alle domande sul suo futuro, che appare sempre più lontano dalla Juventus. Ma per il momento l'attenzione continua ad essere rivolta al campo, dove domani i bianconeri possono chiudere il discorso Champions League. All'Allianz Stadium arriva la Salernitana, già retrocessa: in caso di successo, la Vecchia Signora otterrebbe la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club.

"Massimo rispetto per la Salernitana"

"La Juventus deve tornare a giocare la Champions League e a inizio stagione non era scontato. Bisogna cercare di chiudere domani il primo obiettivo, così da avere tre giorni poi per preparare la finale di Coppa Italia con l'Atalanta". A tal proposito, il tecnico livornese è chiaro: la concentrazione deve essere rivolta alla Salernitana, senza pensare alla sfida con la Dea di mercoledì'. "La partita più importante è quella di domani, non possiamo snobbare la Salernitana, sarebbe una mancanza di rispetto. E poi le gare si vincono sul campo. Servirà grande attenzione e concretezza. Loro hanno calciatori veloci davanti, hanno fatto una bella gara con l'Atalanta, sono vivi e vogliono mettersi in mostra".

Infermeria e formazione

Circa la formazione anti-Salernitana, Allegri dà qualche indicazione. "Andrà in campo la formazione migliore. Abbiamo fuori De Sciglio, Alex Sandro e Danilo: due di questi possono recuperare per l'Atalanta. Chiesa e Yildiz sono un po' acciaccati per un virus, valuterò entrambi domani e a seconda di come stanno deciderò l'undici. Tutti gli altri attaccanti, però, stanno bene - sottolinea l'allenatore della Juventus - Djalo potrebbe anche giocare domani, anche perché Alex Sandro e Danilo non sono a disposizione. Tiago sta meglio, si sta allenando bene. Risultati deludenti nel girone di ritorno? Potevamo e dovevamo fare meglio. E' difficile individuare un'unica motivazione: è un insieme di combinazioni. Quando finirà questa annata tireremo le somme".

Leggi anche: Frosinone-Inter 0-5: ciociari stoici, ma la truppa di Inzaghi è troppo forte