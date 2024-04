Juventus-Lazio, formazioni ufficiali: Allegri ritrova Vlahovic, per Tudor c’è Immobile. Semifinale di Coppa Italia in diretta

Torino, 2 aprile 2024 – È ancora Juventus contro Lazio. A pochi giorni di distanza dalla partita di campionato vinta 1-0 dalla squadra di Tudor, bianconeri e biancocelesti tornano ad affrontarsi nella sfida d’andata della semifinale di Coppa Italia (il ritorno è in programma all’Olimpico il 23 aprile): un confronto che mette in palio l'accesso alla finale e la garanzia di disputare la prossima Supercoppa italiana.

Per la Juve la Coppa Italia può essere un possibile salvagente per una stagione che sta diventando deludente, visto che in tre mesi è passata dalla lotta scudetto alla necessità di difendere un piazzamento Champions. Da fine gennaio la formazione di Allegri ha fatto solo sette punti in nove partite. Per la sfida di stasera i bianconeri recuperano in attacco Vlahovic, a caccia dei primi gol in questa edizione del torneo, mentre in difesa torna Gatti.

Nella Lazio possibile un mini-turnover (sabato c'è il derby): davanti spazio a Immobile affiancato da Luis Alberto e Zaccagni.

Le formazioni ufficiali

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Danilo, Bremer; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Zaccagni, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor

Juventus-Lazio live alle 21

Dove vedere la partita

Juventus-Lazio è in programma questa sera alle 21. La partita è trasmessa in diretta ed esclusiva su Canale 5.