Verso Lazio-Juve, Allegri: "Futuro? Il focus è sugli obiettivi da raggiungere"

Torino, 29 marzo 2024 - Riparte dallo stadio Olimpico di Roma il percorso della Juventus in campionato, in quello che sarà un anticipo della sfida di martedì di Coppa Italia, valevole per la semifinale d'andata. L'attenzione dei piemontesi deve tuttavia essere rivolta al match in programma domani (calcio d'avvio alle 18), visto che c'è un posto Champions ancora da blindare, provando magari a riprendersi la seconda posizione. All'orizzonte però c'è una trasferta estremamente complicata, contro una squadra ferita come la Lazio, reduce dal fresco cambio di allenatore fra un ex bianconero come Maurizio Sarri e un altro ex Juve come Igor Tudor, prima giocatore della Vecchia Signora e poi vice di Andrea Pirlo. A proposito di panchine: quella di Massimiliano Allegri non sembra esattamente salda in vista del futuro prossimo, nonostante la rinnovata fiducia (parole di facciata?) della società.

"Contento della fiducia del club"

Ma questo non è un tema che interessa in questo momento il tecnico livornese. "Credo che adesso la cosa più importante è che tutti siamo focalizzati su quello che è il finale di stagione, perché abbiamo buttato via tanti punti di vantaggio che avevamo sulla quinta in classifica e ora bisogna essere realisti. Nel girone di ritorno abbiamo fatto solo 13 punti: abbiano nove partite per andare a consolidare una posizione che è uno dei tre posti in Champions che sono rimasti. Poi c'è la Coppa Italia: martedì - afferma Allegri - abbiamo un'altra partita importante contro la Lazio che vale un trofeo, bisogna pensare a questo. Sono contento che la società abbia rinnovato la fiducia nei miei confronti, ma non avevo nessun dubbio su questo. In questo momento però è importante e fondamentale rimanere focalizzati sul presente. E il presente è domani, perché abbiamo molti scontri diretti e abbiamo perso tanti punti sulle inseguitrici".

Kean titolare

Contro i biancocelesti si rivedrà Moise Kean dal primo minuto, alla luce delle assenze per squalifica di Dusan Vlahovic e per infortunio di Arkadiusz Milik. "Da Kean mi aspetto molto, ha l’obiettivo di far bene perché vuole conquistare un posto in Nazionale per l’Europeo. Si è rimesso a posto fisicamente, partirà titolare contro la Lazio e farà di tutto per giocare una buona partita - il pensiero di Allegri - I giocatori che sono tornati dalla nazionale stanno bene, chi è rimasto a Torino ha lavorato in campo, qualcuno ha raggiunto l’obiettivo della qualificazione agli Europei come Szczesny e siamo tutti consapevoli che da domani parte il rush finale: 55 giorni che ci porteranno a fine maggio. Iling-Jr. ha giocato molto quest’anno, è stato molto considerato, sta facendo un percorso di crescita come altri e sono molto contento di quanto fatto".

500 panchine in A

In occasione della sfida con la Lazio, Allegri toccherà quota 500 panchine in Serie A. Nelle precedenti 499 partite, l'allenatore ex Milan ha esultato per i tre punti 301 volte (60%), il che lo rende il tecnico con la percentuale di successi più alta tra quelli che hanno raggiunto le 500 presenze in Serie A. "Vedo la voglia, la passione e l'amore che ho per questo lavoro e questo sport: sto diventando diversamente giovane, mi fa piacere e sono contento di quello che ho fatto (in riferimento alle 500 panchine in Serie A, nda), ma allo stesso tempo ho tanta voglia di divertirmi ancora, di lavorare e stare sui campi perché altrimenti mi annoierei. La quota Champions al momento diventa 70 punti, ma ci sono ancora tanti scontri diretti: noi pensiamo a fare punti perché 59 non bastano di sicuro, quindi un po' di punti vanno fatti. Dobbiamo avere degli obiettivi che sono quelli di tornare a vincere perché comunque un partita vinta ti fa vedere le cose in modo diverso. Ma attraverso questi periodi di difficoltà che ci sono, ci sarà una crescita della squadra, sia singolarmente che come gruppo".

Leggi anche: Tonali, nuove accuse: 50 scommesse sul calcio appena arrivato al Newcastle. Rischia un altro stop