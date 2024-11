Juventus, Motta: “Rispettiamo il Lille, ma vogliamo fare risultato”

Bologna, 4 novembre 2024 – Il brutto passo falso con lo Stoccarda, seguito da un altro interno con il Parma, è stato dimenticato con la buona vittoria di Udine, che ha permesso alla Juve di Motta di guadagnare tre punti sul Napoli sconfitto contro l’Atalanta. In Champions League, però, si marcia forte per andare a caccia degli ottavi di finale diretti, servono i primi otto posti, bisognerà fare punti importanti in Francia contro il Lille di Jonathan David, sogno di mercato del direttore tecnico Cristiano Giuntoli. Motta ha arginato la prima difficoltà della stagione vincendo in maniera abbastanza netta a Udine, ma servono ulteriori miglioramenti per competere ai più alti livelli italiani ed europei. Si riparte dal Lille, squadra temibile e che ha battuto, nelle ultime due giornate di Champions, sia Real che Atletico Madrid.

Motta: “Li rispettiamo”

Si prevede una partita dura per la Juve di Motta, una sorta di esame di maturità dopo la scoppola interna con lo Stoccarda, forse non prevista nel cammino di crescita verso i trofei. Thiago sa che servirà una grande prestazione contro una squadra in forma e pericolosa, dotata di grande talento offensivo. Paura, ovviamente, no, ma rispetto sì: “Come sempre rispettiamo i nostri avversari – le parole di Motta in conferenza – L’importante è dare continuità alle nostre prestazioni e voler progredire ogni giorno e ogni partita. Dobbiamo dare sempre qualcosa in più per competere. Il Lille sta bene ma noi vogliamo fare risultato”. Thiago non vuole caricare di troppe pressioni la partita, che è importante, ma lo sono tutte. Il mantra non cambia: “Tutti i match sono importanti e noi vogliamo vincere sempre, loro sono in fiducia, ma stiamo bene anche noi e serve la determinazione necessaria a fare una grande prestazione”. Tra gli osservati speciali ovviamente Dusan Vlahovic, apparso in calo nelle ultime uscite: “Sta bene e lavora bene da inizio stagione, deve continuare così – la risposta di Motta – Abbiamo grande fiducia in lui e c’è bisogno di tutti. Faremo una grande partita”. E’ il primo tour de force di Motta nella sua carriera da allenatore, ma il gruppo gli sta dando una mano lavorando con grande abnegazione: “Ci sono pochi giorni per preparare la partita, ma sono sufficienti. L’atteggiamento del gruppo è impeccabile e siamo pronti. Sarà importante scendere in campo con la giusta mentalità”. In conferenza stampa era presente anche Khephren Thuram, che ha chance di essere titolare domani sera. I pericoli del Lille li conosce bene avendo giocato fino all’anno scorso nel Nizza: “Sono una squadra molto buona e con un ottimo allenatore, poi giocano bene ma siamo preparati a fare una grande partita – il suo commento – E’ una squadra a cui piace il possesso palla e vanno in avanti, poi hanno vinto contro squadre forti e hanno ottimi giocatori”. Calcio d’inizio alle ore 21 in diretta su Sky Sport Arena, 204, e Sky Sport 253. Leggi anche - Statuto Figc, passa la linea Gravina: è scontro con la Serie A