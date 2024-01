Mercato Juve, Henderson per il centrocampo: ma l’ingaggio è monstre. E c’è l’Ajax

Torino, 14 gennaio 2024 - La Juve valuta l’innesto di Jordan Henderson, ma solo a determinate condizioni economiche. L’ex Liverpool rappresenterebbe un innesto di esperienza e ottima qualità e vuole rientrare in Europa dopo la parentesi in Arabia con l’Al Ettifaq, ma le condizioni economiche sono decisamente difficili. Come per tutti i calciatori europei finiti in Saudi League, Henderson ha in dote un contrattone con ingaggio monstre da quasi 20 milioni di euro, cifra inaccessibili per tutti in Europa, anche perché il mediano dovrà poi riadattarsi ai ritmi dei campionati del vecchio continente, sicuramente più intensi di quelli della Saudi League. Insomma, la dirigenza valuta la fattibilità del colpo assieme ad Allegri, che dovrà dare il suo benestare.

Serve che gli Arabi lo liberino

Condizioni economiche impossibili per la Juve su Henderson a meno che gli Arabi con aprano a qualche concessione. Di fatto, tutto il contrattone del mediano il club bianconero non può accollarselo, soprattutto l'ingaggio da quasi 20 milioni, per cui o l'Al Ettifaq decide di contribuire al pagamento degli emolumenti in maniera pesante, oppure l'unica possibilità sarà liberarlo dal suo contratto per fare in modo che ne possa firmare uno tutto nuovo con chi vorrà prenderlo. La Juventus al momento può lavorare solo su questo ultimo fronte perché non avrebbe senso per il club arabo pagare il 70% dell'ingaggio di Henderson per farlo giocare altrove. L'Al Ettifaq libererà il giocatore? Non è dato sapere, anche se l'aspetto preponderante appare la decisione dell'ex Liverpool di tornare in Europa, forse pentito della scelta di sposare la causa della Saudi League. Non solo, perché secondo i colleghi inglesi del Mirror in vantaggio su Henderson ci sarebbe l'Ajax, con i lancieri che si sarebbero mossi in anticipo rispetto alla concorrenza. Insomma, una pista tutta in salita per i bianconeri. Tutta da verificare anche la strada che porta a Lazar Samardzic. Parrebbe esserci una linea distensiva in seno all'Udinese e la cessione potrebbe essere rimandata a giugno. La pista Napoli si è raffreddata, mentre quella bianconera non è decollata e manca ancora un accordo tra i club per cifra e formula della cessione. Per giugno invece resta viva l'ipotesi Teun Koopmeiners, ma l'olandese dell'Atalanta ha un costo elevato e in estate la Juventus avrà comunque bisogno di una plusvalenza in uscita per fare acquisti da 30-40 milioni di euro. Da valutare, infine, la posizione di Moise Kean. L'attaccante rischia di avere poco spazio e potrebbe chiedere la cessione, così si sono mosse Monza e Fiorentina, ma Kean sembrerebbe preferire l'estero. Un sondaggio dal Rennes può sfociare in una offerta concreta, ma la punta starebbe aspettando proposte interessanti dalla Premier League. Con l'esplosione di Yildiz lo spazio sarà sempre meno. MANUEL MINGUZZI