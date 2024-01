Mercato Juve, una cessione per Samardzic: Kean l’indiziato

Torino, 13 gennaio 2024 - Cristiano Giuntoli cerca rinforzi per Max Allegri, ma solo profili in grado di apportare un miglioramento. Scartate diverse piste degli ultimi mesi, la dirigenza bianconera è tornata a corteggiare in maniera prepotente Lazar Samardzic dell’Udinese, pronto a fare di nuovo le valigie dopo l’incredibile trattativa saltata all’ultimo momento con l’Inter l’estate scorsa. Ma per prendere il centrocampista bianconero serve rientrare nell’indice di liquidità, significa dover fare affidamento su una cessione e Moise Kean potrebbe essere l’indiziato.

Samardzic a 20 milioni. Spunta Henderson

Cristiano Giuntoli prova dunque un altro sgarbo all’Inter, e anche al Napoli che era da tempo sul giocatore: Samardzic vuole lasciare l’Udinese, il diesse Balzaretti qualche settimana fa ha provato a dichiararlo incedibile, ma le mosse di qualche big hanno convinto il mediano a trasferirsi. Servirà però una quadra economica non facile. Il Napoli c’era da tempo, ma nelle ultime ore ha virato su Traore dal Bournemouth, ex Sassuolo, e questo potrebbe aprire le porte alla Juventus, chiamata però a rientrare dentro l’indice di liquidità. Le cifre per prendere Samardzic sono queste: prestito a 4 milioni e riscatto estivo a 16. Il totale fa 20, che diluito così sarebbe accessibile per le casse juventine, ma non del tutto. Serve rientrare dentro ai parametri a gennaio e potrebbe servire un sacrificio. L’indiziato è Moise Kean, che rischia di trovare sempre meno spazio con l’espulsione di Kenan Yildiz, il ritorno al gol di Arek Milik e ovviamente la presenza di Dusan Vlahovic, di nuovo decisivo, oltre a Federico Chiesa. Kean rischia dunque di essere quinta scelta e così la cessione non è impossibile. In Italia lo hanno cercato Fiorentina e Bologna, soprattutto la viola che ha difficoltà davanti con Nzola, ma nelle ultime ore sarebbe emersa la pista francese del Rennes, prossimo avversario del Milan in Europa League. Si parla di un prestito con riscatto estivo e la Juve avrebbe bisogno di sacrificare l’ingaggio di Kean per fare spazio a quello di Samardzic. Insomma, Giuntoli come sempre dovrà lavorare con il bilancino finanziario ben presente, cercando di mantenere un equilibrio stabile a metà stagione. E attenzione a Jordan Henderson, ormai deciso a rientrare in Europa dopo la breve parentesi in Saudi League. Potrebbe essere quell’aggiunta di qualità che serve alla mediana bianconera: l’intenzione è un prestito di un anno e mezzo e corrispondere a Henderson solo l’ingaggio. Per Allegri è un sì se si riuscirà ad incastrare economicamente l’operazione. Negli ultimi giorni la Vecchia Signora aveva effettuato anche un tentativo per Ederson dell’Atalanta, ma la Dea lo ha dichiarato incedibile a metà stagione, è ancora presente in Europa League e Coppa Italia, e di sicuro i costi non sarebbero sostenibili per i bilanci juventini. Eventualmente se ne riparlerà in estate, ma per arrivare a Ederson la Juve dovrebbe fare plusvalenza. E quella non sarà Yildiz che la Juventus vuole blindare dal mercato europeo sia a gennaio sia a giugno. L’intenzione è respingere al mittente ogni singola richiesta. Leggi anche - Mercato: Juve e Atalanta su Ederson