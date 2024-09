Juve, si chiude il mercato senza Sancho. Mbangula può rinnovare

Torino, 30 agosto 2024 – La Juve quasi sicuramente chiuderà il suo mercato senza l’ultimo botto. Si è complicata nella notte la pista Jadon Sancho e così sarà Teun Koopmeiners il colpo di chiusura della sessione estiva. Niente da fare, a meno di clamorosi colpi di scena, per l’attaccante del Manchester United, che nelle ultime ore viene dato molto vicino al Chelsea. Dovrebbe invece rinnovare Mbangula, su cui si ragione per un prolungamento fino al 2029.

Salta Sancho

Dopo il sorteggio del girone unico di Champions League, la Juve ha provato a riallacciare i fili per portare Jadon Sancho a Torino e completare il reparto di attacco a disposizione di Thiago Motta. Rispetto all’ottimismo di mercoledì trapela un pessimismo più rilevante e il giocatore, infatti, è dato molto vicino al Chelsea. E’ saltato l’accordo tra Juventus e Manchester United, non tanto sulla formula, prestito oneroso da 8 milioni, quando sull’ingaggio che i Red Devils avrebbero dovuto contribuire a pagare. Sancho percepisce più di 14 milioni di euro, cifra impossibile per la Juve e l’unica possibilità era che il Manchester collaborasse sostanzialmente alla cifra, probabilmente più di metà, ma su questo punto l’accordo è di fatto saltato e oggi Sancho è molto più vicino al Chelsea che a Torino. Anzi, in ambienti di calciomercato si sostiene come Giuntoli abbia definitivamente mollato la pista. Così, l’ultimo innesto della sessione estiva dovrebbe rimanere Teun Koopmeiners, mentre in avanti la campagna acquisti si ferma a Francisco Conceicao e Nico Gonzalez, con Kenan Yldiz terzo uomo di supporto a Dusan Vlahovic.

Mbangula fino al 2029, poi le uscite

Con De Sciglio andato a Empoli e Chiesa al Liverpool, sarà avversario del Bologna in Champions League, Cristiano Giuntoli lavora alle ultime uscite. Filip Kostic resta un esubero ma non è tanto convinto dell’Arabia e vorrebbe rimanere in Europa, ma la Fiorentina appare defilata. Il serbo avrebbe detto di no a diverse destinazioni e il rischio che possa rimanere c’è. Va poi sistemato anche Arthur. Nelle ultime ore si è parlato del Napoli, Conte vorrebbe un vice Lobotka, ma far quadrare la trattativa come condizioni economiche è tutt’altro che semplice. Da capire le strategie partenopee, visto che Gilmour pare saltato e si parla anche di una possibile pista Amrabat in uno scambio con Folorunsho. Dovrebbe rimanere Arek Milik, anche perché la Juve non ha tanto tempo per prelevare un vice Vlahovic e così il polacco è destinato a ricoprire quel ruolo, con la speranza, per Motta, che gli infortuni lo lascino stare. Chi invece ha convinto tutti è Samuel Mbangula. Gol all’esordio, dedizione al lavoro, mentalità umile per migliorare ogni giorno e convincere Motta a concedergli spazio: il ragazzo della Next Gen potrebbe firmare a breve il prolungamento del contratto. Si parla di un accordo fino al 2029, per renderlo in pianta stabile giocatore da prima squadra. E’ la Juve del futuro.

