Mercato Juve, quattro mediani per Giuntoli: i nomi. Rivoluzione al femminile: esonerato Montemurro

Torino, 6 marzo 2024 – Non sarà facile per la Juve rivoluzionare il centrocampo, ma Cristiano Giuntoli ci proverà. Servono pedine di qualità, sfruttando poi il rientro di Nicolò Fagioli nelle rotazioni. Inoltre, ci sarà da valutare l’eventuale rinnovo o meno di Adrien Rabiot, fondamentale negli equilibri allegriani della squadra. Il direttore tecnico ha diversi nomi nella propria lista, due di questi molto costosi, altri due forse meno stuzzicanti ma comunque utili. Si parte dal solito Teun Koopmeiners, obiettivo numero uno della Juventus ma che si scontra con le cifre imposte dall’Atalanta. Che l’olandese possa essere attratto dall’esperienza in bianconero ci sta, che l’Atalanta lo lasci partire invece non è detto e molto sarà influenzato dalla partecipazione o meno della Dea alla prossima Champions League. Per prenderlo servono 60 milioni. L’obiettivo numero due è invece Lewis Ferguson, perno del Bologna dei miracoli di Thiago Motta, un altro in orbita Juve in caso di sostituzione di Max Allegri. Anche qui i costi non sono bassi perché si superano i 40 milioni di euro. E allora restano in piedi altre soluzioni. Più fredda quella di Hojbjerg, anche se ha cambiato agente passando a uno italiano, più calde quelle di Sudakov, Samardzic e, nuovo nome, Merino della Real Sociedad. Ma tutto passa da diversi fattori, in primis la permanenza o meno di Allegri per stabilire una strategia di mercato, la seconda dagli introiti derivanti dalla Champions, se la Juve ci tornerà, e terzo dalla sostenibilità a bilancio che significa anche fare plusvalenze in uscita.

Cambia anche la Juve femminile

Senza aspettare la fine della stagione la Juventus femminile ha deciso di esonerare il tecnico Joe Montemurro. Dopo uno Scudetto, due Supercoppa Italiana e 2 Coppa Italia, il tecnico è stato sollevato dall’incarico al termine di un percorso che evidentemente aveva visto incrinarsi la fiducia reciproca dopo la mancata qualificazione alla fase a gironi della Champions League. Il club ha dunque deciso di intraprendere subito il nuovo corso: ‘La Juventus Football Club comunica che in data odierna - 6 marzo 2024 - è stato raggiunto un accordo con Joe Montemurro per cui, a decorrere dalla giornata di oggi, non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra femminile - si legge nella nota - Tutto il club desidera ringraziare Joe per il lavoro svolto in questi anni cha ha portato alla conquista di 1 scudetto, 2 Supercoppa Italiana e 2 Coppa Italia. La guida tecnica della prima squadra femminile viene affidata temporaneamente all’allenatore in seconda Giuseppe Zappella”. In attesa, dunque, di un nuovo tecnico per la prossima stagione, la società decide di separarsi da Montemurro e al contempo di prolungare l’accordo con il direttore Braghin, da cui ripartirà un nuovo ciclo: "Juventus comunica altresì di aver rinnovato il contratto di Stefano Braghin, Women’s Football Director, fino al 30 giugno 2027 - la comunicazione bianconera - Così Stefano Braghin, Women’s Football Director bianconero: «Ringrazio Joe a nome di tutta la famiglia Juventus per la passione e l’impegno profusi sin dal suo arrivo in bianconero, ma riteniamo che, nel miglior interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Inoltre, ringrazio la società per la fiducia nell'affidarmi una nuova fase di questo progetto che vivo dal primo momento. In piena armonia con la strategia del club, lavoreremo coniugando competitività e sostenibilità”. Oggi la Juventus è seconda in campionato con 43 punti (14 vittorie, un pari e 3 sconfitte) a 8 punti di distanza dalla capolista Roma che è anche la campionessa d’Italia in carica. Per accedere alla Champions serve arrivare nei primi due posti dopo la fase di playoff tra le migliori cinque della classifica.

