Motta e la Juve, il piano di Giuntoli per Thiago: pronto un biennale, ecco le cifre

Torino, 22 maggio 2024 - Sta per arrivare il nuovo corso della Juve. Porta il nome di Thiago Motta che nel giro di 48 ore dovrebbe comunicare l’addio al Bologna per sposare la rivoluzione bianconera impartita da Cristiano Giuntoli, che ha offerto all’attuale tecnico rossoblù un contratto da 3.5 milioni più bonus a stagione per due anni. Servirà aspettare che Motta comunichi al Bologna, dopo un incontro con Saputo, la sua decisione. Il tutto dovrebbe avvenire tra oggi e domani, considerando che stasera, in centro a Bologna, ci sarà la festa in pullman per il ritorno in Champions League dopo 60 anni. Nessuno vuole rovinare la serata e una comunicazione di addio rischierebbe di smorzare l’entusiasmo per un traguardo storico.

Motta pronto a partire dalla Germania

In casa Bologna la speranza è l’ultima a morire e Saputo è ancora convinto di poter trattenere Motta, ma le chance restano poche. Sul piatto l’offerta juventina, che ha convinto il tecnico con Cristiano Giuntoli al timone e un progetto di rilancio, e difficilmente Thiago cambierà idea all’ultimo secondo. Tutto appare indirizzato verso l’approdo a Torino a meno, come si dice in questi casi, di clamorosi colpi di scena. Non è una questione economica perché patron Saputo è pronto a investire su Motta e sui rinforzi per la squadra che farà la Champions, ma evidentemente l’allenatore ha scelto di cambiare aria dopo due anni ed essendo in scadenza di contratto. L’attrattiva di poter vincere qualcosa in bianconero, e in collaborazione con il diesse che ha contribuito allo storico scudetto del Napoli, ha fatto breccia nella mente di Motta che è stato designato per rivoluzionare la filosofia calcistica del club, trasportandola su un piano diverso, moderno, di proposta calcistica offensiva ed equilibrata nel solco dei grandi club europei. Il Bologna chiude venerdì la propria stagione e dopo saranno vacanze per tutti, così Motta, tra oggi e domani, con la conferenza stampa di vigilia, dovrebbe comunicare a tutti la sua decisione. Lo attende dunque la ripartenza Juve che inizierà circa a metà luglio con i primi raduni alla Continassa per poi svolgere presumibilmente un ritiro in Germania a casa Adidas, dove ci sono strutture all’avanguardia per impartire la nuova idea di calcio. Tra fine luglio e inizio agosto i bianconeri saranno a Herzogenaurach vicino a Norimberga. Sarà quello il luogo dove Motta potrà far partire il suo progetto tecnico, radicalmente opposto a quello del precedessore Allegri. Gli servirà tempo, ma la Juve è convinta sia la strada giusta anche in vista del ritorno in Champions League. Per Motta è arrivata anche la benedizione di Renzo Ulivieri, il docente principale di Coverciano dove Thiago si è laureato con una tesi incentrata sul pallone: “Lui pratica un tipo di calcio molto vicino a quello del futuro, per cui è un tecnico moderno come idee e pensieri, lo ritengo adatto alla Juve”, le sue parole a Radio Bianconera. Ancora qualche giorno e il nuovo corso juventino prenderà corpo, stavolta ufficialmente.