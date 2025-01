Napoli-Juventus 2-1, le pagelle dei bianconeri

Roma, 25 gennaio 2025 - Il Napoli rimonta la Juventus e infligge la prima sconfitta stagionale alla Signora. Al Maradona finisce 2-1 per i partenopei. Delusa una Juve che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio con una rete di Kolo Muani. Nella ripresa i ragazzi di Conte si svegliano e prima con Anguissa e poi con Lukaku su calcio di rigore ribaltano l'incontro e portano a casa tre punti d'oro per mantenere il primo posto in classifica e tenere l'Inter a 6 punti di distanza (ma con due gare in meno).

Pagelle Juventus

DI GREGORIO 6,5. La parata su Lukaku vale un gol, su quelli subiti non può nulla ma col tempo diventa meno sicuro.

MCKENNIE 5,5. Ancora in difesa, e non ci si inventa: si perde Anguissa sul pareggio, meglio a sinistra dopo il cambio di Cambiaso, ma è tardi.

GATTI 5,5. Sull’1-1 non ha nessuno da marcare e non si accorge di poter aiutare McKennie su Anguissa.

KALULU 6. Fa meno danni dei compagni di reparto.

CAMBIASO 6. Politano è cliente scomodo, sventa il raddoppio in extremis, poi esce. La corte forse sfumata del City sembra averlo distratto.

LOCATELLI 5. Per un’ora conferma di essere rifiorito con Motta, poi rovina tutto: l’entrata che causa il rigore è priva di senso.

THURAM 6. A tratti sembra insostituibile, quando cala lui diventa un assedio. E la cosa non pare casuale.

YILDIZ 5. Subito un’occasione pazzesca, bravo Meret, ma il turco non castiga come avrebbe potuto e poi si assenta spesso.

KOOPMEINERS 5. Ennesima sfida senza lasciare il segno.

GONZALEZ 5,5. Fa bene il lavoro di cucitura, ma non riesce mai ad aumentare la pericolosità della squadra.

KOLO MUANI 7. La sua prova dà ragione a Motta, lui corre e si sbatte, segna al debutto e conferma un potenziale che saprà esprimere meglio quando sarà anche in forma.

All. MOTTA 5,5. Va bene che Vlahovic sembra ormai fuori dalla famiglia bianconera, ma inserirlo così tardi quando sei sotto nel punteggio sembra autolesionismo.

Voto squadra 5,5

Mbangula 6. Meno incisivo del solito, Savona 5,5. Pasticcia. Douglas Luiz 6. Senza infamia e senza lode. Conceição 5,5. Non punge. Vlahovic sv. Non può incidere. d.r.

NAPOLI: Meret 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Juan Jesus 6, Spinazzola 6.5; Anguissa 7, Lobotka 5.5 (44’st Gilmour sv), McTominay 6.5; Politano 7 (37’st Mazzocchi sv), Lukaku 7.5 (44’st Simeone sv), Neres 6 (47’ st Ngonge sv). All. Conte 7.5.