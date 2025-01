Napoli-Juventus 2-1, Anguissa e Lukaku rimontano la Signora. Primo ko per i bianconeri

Napoli, 25 gennaio 2025 - Successo d'oro per il Napoli contro la Juventus. Presto per dire se si tratta di un colpo Scudetto, ma quel che è certo è che i campani fanno un passo in avanti importante in ottica Tricolore. La Vecchia Signora, passata in vantaggio a fine primo tempo con il sigillo del debuttante Kolo Muani, viene rimontata nella ripresa e si inchina per 2-1. I gol decisivi portano la firma di Anguissa e Lukaku. Per i piemontesi si tratta del primo ko in campionato, mentre i partenopei salgono a quota 53 punti in classifica, portandosi momentaneamente a +6 sull'Inter. I bianconeri restano quinti, ma rischiano di veder allontanarsi la quarta posizione.

Pagelle della Juventus di Doriano Rabotti

Le scelte degli allenatori

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

Primo tempo

Rispettate le previsioni della vigilia, con Kolo Muani al debutto in bianconero dal 1'. Squadre aggressive fin da subito, con la Juventus ad un passo dal vantaggio: al 6' Cambiaso recupera palla, poi Thuram serve un pallone invitantissimo a Yildiz, che si fa clamorosamente murare da Meret. Gli ospiti fanno la partita con il loro classico possesso, ma gli azzurri non restano di certo a guardare e per provare a far male alla difesa avversaria si appoggiano soprattutto sulle fasce. E' proprio da un'azione sull'esterno che nasce la prima chance degli uomini di Conte: al 20'Di Lorenzo cerca in mezzo Lukaku, Gatti respinge, ma la sfera arriva a Politano, che da fuori area non inquadra il bersaglio grosso per poco. Stessa sorte al 29' per il mancino di Nico Gonzalez dalla distanza e per la zuccata di Anguissa al 40'. Tre minuti dopo Madama sblocca il punteggio: una manovra piemontese nei pressi dell'area napoletana si conclude con una deviazione involontaria di Anguissa che libera Kolo Muani, con il francese che in girata non perdona Meret. La replica dei locali è immediata: la punizione di Politano termina alta. E' l'ultima emozione della frazione d'apertura, che va così in archivio sullo 0-1.

Secondo tempo

La ripresa comincia con la ghiottissima palla gol per Lukaku: l'ex Inter al 50' schiaccia di testa da posizione ravvicinatissima, ma Di Gregorio è fenomenale nel dirgli di "no". L'estremo difensore juventino non può invece nulla sei minuti più tardi sulla zuccata di Anguissa, servito dal cross di Politano. Il gol del pari è la ciliegina sulla torta di un grande avvio di secondo tempo da parte del Napoli, che costringe Madama ad abbassare il proprio baricentro. Al 62' da segnalare l'intervento determinante di Cambiaso sul mancino a botta sicura di Politano. Primi cambi per Thiago Motta, che inserisce Savona e Mbangula per Cambiaso e Yildiz. Al 68' il match vive un'altra importante svolta: Lukaku imbuca per McTominay, che nell'area avversaria viene atterrato da Locatelli. Chiffi fischia rigore, che viene trasformato da Lukaku. Thiago Motta corre subito ai ripari mandando in campo Conceicao per Nico Gonzalez e Douglas Luiz per Locatelli. Poco dopo va dentro anche Vlahovic per Kolo Muani, mentre dall'altra parte fuori Politano, sostituito da Mazzocchi. La Juventus non sembra in grado di poter spaventare Meret e nel frattempo Conte si affida anche a Gilmour e Simeone (out Lobotka e Lukaku). I locali non hanno problemi a difendere il vantaggio e anzi, sono proprio loro ad andare vicini nuovamente alla rete. Dopo cinque minuti di recupero il "Maradona" può festeggiare la vittoria dei propri beniamini.

