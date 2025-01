Le pagelle della Juve. Yildiz crea i pochi pericoli bianconeri. Motta, calma apparente

Torino, 11 gennaio 2025 – Finisce 1-1 tra Torino e Juventus il derby della Mole, con Thiago Motta e Vanoli entrambi espulsi a metà della ripresa.

Ecco le pagelle della Juve.

DI GREGORIO 6. Non sbaglia tanto, ma sul gol sembra battezzare fuori il pallone. Non ci sarebbe arrivato comunque, ma quel ’vorrei ma non posso’ sembra il marchio della Juve attuale.

SAVONA 6. Il ragazzo conferma i progressi in una gara sporca e delicata.

GATTI 6. Partita di sofferenza, adatta a lui.

KALULU 6. Non sbaglia molto, non brilla molto.

MCKENNIE 6. Schierato ancora sulla fascia partendo dalla difesa, sembra subito nervosissimo. Cresce alla distanza.

DOUGLAS LUIZ 6. Alterna buone cose ad assenze preoccupanti, ha l’attenuante dello stop prolungato, ma non sposta quanto meriterebbero i soldi investiti su di lui dal club.

THURAM 5,5. Fa legna, ma non incide come al solito.

YILDIZ 7,5. Inventa un gol sul quale Milinkovic-Savic è rapido come un gatto di marmo, dalla destra crea i pochi pericoli bianconeri.

KOOPMEINERS 5,5. Per l’occasione era capitano: non protagonista.

MBANGULA 6,5. Per lunghi tratti è l’unico a mettere sul campo una grinta adatta al derby.

GONZALEZ 6,5. Senza Vlahovic gli tocca fare la prima punta, ma a modo suo, svariando e regalando anche qualche pregevolezza tecnica. Certo quello non è il suo ruolo e si vede. Segna, ma era in offside: giusto annullare.

ALL. MOTTA 5,5. La squadra fa quello che può in questo momento e con questo organico, ma l’espulsione tradisce una calma solo apparente.

Cambiaso 6. Serve appena possibile al suo meglio. Weah 6. Parte dalla panchina, non incide quando entra.

VOTO SQUADRA 6.

d.r.