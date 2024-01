Juve-Sassuolo, Allegri: "All'andata una brutta serata. Inter costruita per lo scudetto"

Torino, 15 gennaio 2024 – La Juventus vuole rispondere all'Inter e riportarsi a -2 dalla vetta della Serie A. Nel match che chiude il programma della 20esima giornata del massimo campionato, i bianconeri ospitano quel Sassuolo che nella gara d'andata rifilò ben 4 gol alla Vecchia Signora: i neroverdi al momento sono l'unica formazione ad essere riuscita a segnare più di una rete in una singola partita alla formazione di Massimiliano Allegri. Allegri, uno degli ex di turno, che chiede quindi massima attenzione alla sua squadra. "Il gruppo ha lavorato bene in questi giorni. Siamo consapevoli del peso della partita di domani. All'andata abbiamo vissuto una serata brutta e sappiamo di affrontare una squadra tecnica che ha un buon collettivo - il commento in conferenza stampa del tecnico livornese - I tre punti in palio domani sera sono importanti, dovremo essere molto attenti sotto l'aspetto tattico: il Sassuolo è pericoloso se commetti degli errori, noi dobbiamo conservare l'entusiasmo dato dai risultati raccolti finora. Rispetto al match d'andata, siamo cresciuti come consapevolezza sia a livello tecnico che fisico: sottolineo sempre che bisogna andare cauti e che il calcio vive di equilibri sottili, basta poco per scivolare. Dobbiamo mantenere questo entusiasmo sia all'interno del gruppo che da parte dei tifosi - continua Allegri - ma non dobbiamo avere troppa euforia perché quella porta a sbagliare. Più andiamo avanti e il margine d'errore si riduce, quindi siamo chiamati ad aumentare la concentrazione".

La formazione

Riguardo alla formazione che scenderà in campo contro il Sassuolo e ai giocatori a disposizione, l'allenatore della Juventus sottolinea: "Rabiot sta bene, abbiamo recuperato anche Chiesa che sta meglio: nel match di domani, così come accaduto a Salerno e in altre sfide, chi entrerà dalla panchina risulterà determinante. Nelle prossime ore capirò se Rabiot sarà titolare, poi dovrò fare delle valutazioni in difesa, anche se manca Gatti che è squalificato. Il dubbio in quel reparto è tra Rugani e Alex Sandro. Weah sta crescendo e sono sicuro che ha ampi margini di miglioramento: viene da un campionato diverso, ha ricevuto più nozioni sulla fase difensiva. Davanti Yildiz sta facendo bene, così come Milik e Vlahovic. Stamattina Kean si è sottoposto agli esami: è recuperato anche lui e ora inizierà un periodo di "riatletizzazione". In questo momento non vedo come possibile modulo Yildiz e Chiesa dietro la punta perché abbiamo trovato equilibrio e il rischio è che se modificando modulo potremmo perdere le nostre certezze - cosa che non conviene mai fare nel girone di ritorno, sempre molto più difficile di quello d'andata".

Le differenze con l'Inter

Nonostante lo svantaggio minimo rispetto all'Inter capolista, per Allegri la musica non cambia: l'obiettivo è tornare in Champions League. "Abbiamo parlato con la squadra e sappiamo che mancano ancora tanti punti per la qualificazione in Champions, ci stiamo allenando per fare un passettino alla volta: domani Sassuolo e poi penseremo a Lecce. Evitiamo di fare conti a lungo termine, meglio resta concentrati. Non ho riconquistato il tifo: stiamo facendo un buon lavoro grazie ai ragazzi che vanno in campo e vincono le partite, noi che stiamo intorno siamo tutti importanti e cerchiamo di fare del nostro meglio per metterli nelle condizioni ideali. Le differenze con l'Inter sono due: loro sono una squadra costruita per vincere lo Scudetto, noi abbiamo iniziato un percorso diverso e su questo noi dobbiamo lavorare senza avere l'ossessione di vincere lo Scudetto. Siamo la Juventus è dobbiamo fare il massimo, ma il calcio non finisce il 25 maggio: abbiamo un futuro importante con questi ragazzi per i prossimi cinque anni".