Juve, prove di turnover per Motta: pronto Danilo per Gatti, occhio a Cabal

Torino, 19 settembre 2024 – Archiviata la bella e preziosa vittoria sul Psv che lancia la Juve, per ora, in testa alla Champions, anche se vale la differenza reti e il Bayern ne ha fatti nove, ora è tempo di rituffarsi in campionato dove arriva il big match con il Napoli di Conte, che peraltro ha un punto in più sia dei bianconeri che dell’Inter. Il vantaggio, se così si può chiamare, è l’assenza di impegni infrasettimanali per i partenopei che dunque possono concentrarsi solo sul campionato. Di sicuro, a Napoli avrebbero voluto giocare la Champions, ma nell’anno della ricostruzione post Garcia, Mazzarri e Calzona poter lavorare su una partita a settimana può risultare molto utile per tornare in alto. Non può farlo Motta, con piacere visto che il palcoscenico naturale della Juve è la Champions, ma la sua rosa ha dimostrato di poter reggere il ritmo e ci sono rotazioni sufficienti. Proprio contro il Napoli di Conte potrebbero esserci delle variazioni rispetto all’undici che ha giocato martedì al cospetto dei campioni d’Olanda.

Gatti sta bene, ma c’è Danilo

Da monitorare la situazione di Gatti, uscito acciaccato alla caviglia dal match contro il Psv. Nulla di serio, ieri ha fatto lavoro di scarico assieme alla squadra, ma Motta potrebbe lanciare Danilo dal primo minuto contro la squadra di Conte, per quello che è un primo vero scontro diretto per le zone nobili della classifica. Il brasiliano ha giocato molto poco in questo avvio e anche la fascia di capitano è passata a Gatti, ma nel weekend potrebbe avere la sua occasione. Un’altra novità in difesa dovrebbe riguardare Cabal, papabile di titolarità al posto di Kalulu. E a centrocampo? Con il Psv c’è stata la sorpresa McKennie in mezzo con Locatelli, soluzione che Motta potrebbe anche riproporre ma in quella zona di campo ci sono tante soluzioni e chiunque può svolgere quelle funzioni e quei compiti, partendo da Fagioli ma passando anche per Douglas Luiz. Da verificare le scelte offensive, dove invece manca Conceicao e ci sono meno scelte. Vlahovic difficilmente verrà tolto, così come Yildiz, mentre Mbangula può tornare titolare per dare un po’ di fiato a Gonzalez, che ha giocato anche in nazionale.

Yildiz e il rinnovo

Nel frattempo la Juve lavora al futuro e nei programmi, in maniera netta e convinta per tutti, c’è Kenan Yildiz. Il talento turco, autore di uno splendido gol alla Del Piero con il numero dieci, firmerà nelle prossime settimane il rinnovo. L’idea del club è prolungare fino al 2029 e adeguare il contratto, soprattutto per arginare i possibili interessamenti dall’estero tra Premier e Germania. Segnare in Champions avrà fatto raddrizzare le antenne del mercato…Non solo calciomercato, perché la vittoria sul Psv ha prodotto un buon risultato anche sul mercato azionario: la Juve ha infatti chiuso ieri alla Borsa di Milano con un +0.33%. Leggi anche - Champions, una grande Inter ferma il Mancheste City