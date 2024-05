Lazio-Sassuolo: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma 26 maggio 2024 - Il campionato è finito, non formalmente, quello succederà solo nella giornata del 2 giugno, quando Fiorentina e Atalanta si sfideranno nel recupero della 29' giornata di Serie A, ma per Lazio e Sassuolo, quello di domenica sarà l'ultimo appuntamento di questa stagione, dove da decidere per entrambe c'è solo la quantità di punti e la qualità dell'ultimo risultato. Nella giornata di oggi, biancocelesti e neroverdi concluderanno all'Olimpico la propria stagione, con la mente sgombra da obbligo di risultato e la sola voglia di divertirsi e divertire un'ultima volta con la conformazione attuale. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

In casa laziale c'è da festeggiare o meglio celebrare l'ultima in biancoceleste di Felipe Anderson, prima del suo addio a parametro zero, destinazione Brasile, dove vestirà la maglia del Palmeiras. Se già sui canali ufficiali biancocelesti si è celebrata la traiettoria del Pipe con una lunga intervista, oggi il sudamericano potrà congedarsi con un ultimo abbraccio di fronte ai suoi tifosi. Il giocatore con la maglia numero 7 non sarà però il solo a venire celebrato nella sera dell'Olimpico: nella data del 26 maggio, indimenticabile anniversario per il tifo laziale, visto come 11 anni fa in questo giorno i laziali festeggiarono la Coppa Italia contro i rivali giallorossi. A questo anniversario c'è un terzo evento da celebrare, ovvero il ritorno di Sven Goran Eriksson, il timoniere della Lazio campione d'Italia nel 2000. Dopo l'annuncio della propria malattia, l'allenatore svedese ha iniziato un tour in cui ha incontrato tutte le squadre che hanno fatto parte della sua vita e chiuderà questo viaggio proprio all'Olimpico, dove molti suoi ex giocatori torneranno per riabbracciarlo ancora una volta, tra loro anche il mitico bomber cileno Marcelo Salas. Tutte motivazioni che spingeranno oltremodo Tudor e i suoi ragazzi, non solo per chiudere in bellezza l'anno, ma anche per dare un vero senso di festa a tutte queste celebrazioni.

Il Sassuolo invece da parte sua ha poco o nulla da festeggiare. Dopo 11 stagioni nel massimo campionato, i neroverdi termineranno dopo questa sfida la propria prima esperienza in Serie A, dove ha avuto anche la chance di toccare l'Europa, partecipando nel 2016-17 a una stagione di Europa League, venendo eliminata ai gironi. Un passaggio in mezzo alle stelle, per poi precipitare nuovamente alcuni anni dopo. Se si fosse pronosticata a inizio anno la retrocessione dei neroverdi, sicuramente si sarebbe potuto parlare di previsione quanto mai azzardata, vista la qualità teorica della rosa, ma la sfortuna si è abbattuta prima su Dionisi e poi su Ballardini, impedendo agli emiliani di mantenere la categoria, una notizia ufficiale ormai da diverse settimane, con la sfida di oggi utile solo per le statistiche di fine anno e per molti protagonisti di mettersi in mostra, magari per convincere qualcuno a investire su di loro in estate "salvandoli" dalla cadetteria.

Sarà Paride Tremolada della sezione di Monza a dirigere Lazio-Sassuolo, gara valida per la 38esima giornata del Campionato di Serie A TIM. Assistenti: Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Davide Moro di Schio. Quarto uomo: Giuseppe Collu di Cagliari. In sala Var ci saranno Matteo Gariglio di Pinerolo e Marco Serra di Torino. Per il fischietto brianzolo si tratterà di un debutto assoluto con entrambe le formazioni, dopo aver diretto solo partite delle rispettive formazioni primavera (3 precedenti con entrambe le formazioni giovanili). Nel complesso si tratterà solo della quindicesima direzione stagionale per Tremolada, la terza in Serie A, a cui ne aggiunge due di Coppa Italia e 10 di Serie B.

Probabili formazioni

Tudor vuole chiudere la stagione in bellezza, anche solo per mandare un segnale in vista della prossima stagione, dove si punterà a ritornate in Champions League. Tra i pali ci sarà ancora Provedel, confermato dopo l'ottima prestazione di San Siro. Patric ce la fa e sarà lui a prendere il posto dello squalificato Casale con Romagnoli e Gila. Sulle fasce Marusic e Lazzari daranno esperienza ed energia alla manovra offensiva, lavorando con i due mediani Guendouzi e Kamada. Sulla trequarti, per l'ultima volta in carriera Felipe Anderson vestirà la maglia biancoceleste prima di tornare in Brasile, affiancando Zaccagni alle spalle di Ciro Immobile, al momento favorito sul Taty Castellanos.

Così come per la Lazio, anche il Sassuolo non ha più nulla da chiedere al campionato e acquisita la retrocessione, potrebbe sperimentare, cocedendo spazio ad alcuni dei giocatori fin qui meno utilizzati. Ballardini va verso la conferma della difesa a tre, con Cragno titolare al posto di Consigli influenzato e la linea arretrata composta da Tressoldi, Ferrari e Viti. A centrocampo Lipani affiancherà Thorstvedt, componendo così la coppia di mediani, mentre Missori, favorito su Toljan occuperà la fascia di destra, con Doig sull'altro lato. In avanti Volpato e Laurientè agiranno a supporto della prima punta, con Mulattieri leggermente favorito su Pinamonti per il ruolo da titolare.

Lazio (3-4-2-1): Provedel; Patric, Romagnoli, Gila; Lazzari, Guendouzi, Kamada, Maruisc; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile. All: Igor Tudor.

Sassuolo (3-4-3): Cragno; Tressoldi, Ferrari, Viti; Missori, Lipani, Thorstvedt, Doig; Volpato, Mulattieri, Laurienté. All: Davide Ballardini.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Sassuolo dello stadio Olimpico, valevole per la trentottesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 26 maggio 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. Il telecronista scelto dalla piattaforma per raccontare l'incontro sarà Dario Mastroianni.